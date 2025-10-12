Γάζα: Ανασύρουν διαρκώς σορούς από τα ερείπια – Βρέθηκαν 117 πτώματα το τελευταίο 24ωρο

Η τρέχουσα εκεχειρία επέτρεψε την ανάσυρση σορών που είχαν θαφτεί κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων και υποδομών σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

12 Οκτ. 2025 20:24
Pelop News

Τις σορούς τουλάχιστον 117 Παλαιστινίων έχουν ανασυρθεί στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στην περιοχή, ενώ άλλα επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους στο ίδιο διάστημα.

Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 67.806 άτομα έχουν σκοτωθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών του πολέμου, με 170.066 τραυματίες, σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο υγείας.

Ένας εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας δήλωσε χθες στο CNN ότι περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι πιστεύεται ότι έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια σε όλη τη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.
