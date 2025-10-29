Γάζα: Γιατί η εκεχειρία βρίσκεται πλέον σε τεντωμένο σχοινί

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF), πραγματοποιήθηκε αεροπορική επίθεση σε περιοχή στη βόρεια Λωρίδα όπου η Χαμάς αποθήκευε όπλα

Γάζα: Γιατί η εκεχειρία βρίσκεται πλέον σε τεντωμένο σχοινί
29 Οκτ. 2025 18:18
Πλέον σε ένα τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η εκεχειρία στη Γάζα καθώς το Ισραήλ προχώρησε σήμερα (29/10/2025) σε νέα αεροπορική επίθεση στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας εναντίον στόχων της Χαμάς.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF), πραγματοποιήθηκε αεροπορική επίθεση σε περιοχή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζα όπου η Χαμάς αποθήκευε όπλα.

Κατά τις IDF, η «τρομοκρατική» υποδομή που βρισκόταν στην περιοχή Beit Lahiya προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί για μια «επικείμενη» επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και του Ισραήλ.

Οι IDF δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όπλα και τα «αεροπορικά μέσα».

Μάλιστα, οι IDF δημοσίευσαν βίντεο από την επίθεση.

Νωρίτερα σήμερα, οι IDF είχαν ανακοινώσει ότι επιστρέφουν στην εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα μετά από τα πλήγματα που εξαπέλυσε εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα.

Από χθες Τρίτη, το Ισραήλ πραγματοποιεί στοχευμένες όπως λέει επιθέσεις στη Γάζα, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας.

