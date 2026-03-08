Γάζα: Ισραηλινή επιδρομή από αέρος σκότωσε δύο Παλαιστινίους

Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο περιστατικό, από την έναρξη των αεροπορικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, πριν από μία εβδομάδα.

08 Μαρ. 2026 19:31
Pelop News

Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από μία αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας.

Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο περιστατικό, από την έναρξη των αεροπορικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, πριν από μία εβδομάδα.

Προσωπικό των υπηρεσιών υγείας δήλωσε ότι οι δύο Παλαιστίνιοι επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο πανεπιστήμιο Αλ-Αζάρ στο δυτικό τμήμα της πόλης Γάζας.

Τα στοιχεία των δύο νεκρών δεν έγιναν άμεσα γνωστά, ενώ αρκετοί άλλοι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή τραυματίστηκαν, πρόσθεσαν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

