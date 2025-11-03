Γάζα: Και το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 45 Παλαιστινίων

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, το Ισραήλ πρέπει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο που επιστρέφει από τη Γάζα.

Γάζα: Και το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 45 Παλαιστινίων
03 Νοέ. 2025 15:56
Pelop News

Το υπουργείο Υγείας που λειτουργεί στην υπό τον έλεγχο της Χαμάς Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι το Ισραήλ παρέδωσε τις σορούς 45 Παλαιστινίων στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στο παλαιστινιακό έδαφος.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, το Ισραήλ πρέπει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο που επιστρέφει από τη Γάζα.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι μία ημέρα νωρίτερα παρέλαβε τις σορούς τριών ομήρων.

Το υπουργείο στη Γάζα ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι «σήμερα λάβαμε τις σορούς 45 μαρτύρων που παραδόθηκαν από τον Ισραηλινό κατακτητή με τη μεσολάβηση της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, το οποίο ανεβάζει σε 270 τον συνολικό αριθμό των μαρτύρων που έχουν παραληφθεί», στο πλαίσιο της ανταλλαγής.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:23 Πάτρα: Αντίδραση του σπιράλ για το αιφνίδιο κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στα Ζαρουχλέικα
18:23 Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους 9 πρωταγωνιστές του μακελειού στη Βορίζια, ΦΩΤΟ
18:15 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Σάκης Μεντζελόπουλος στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
18:08 Πάτρα: Παράσταση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Νότιο Διαμέρισμα και Βραχνέικα
18:03 Ο Ελευθεριάδης έφυγε, οι Αταμαν και Μπαρτζώκας… όχι!
18:00 Αιγιάλεια και Καλάβρυτα ετοιμάζουν πρόγραμμα για ανταλλαγή εργαζομένων καλοκαίρι-χειμώνα
17:58 «Nα αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία» αντεπίθεση Βόλου για Σούντγκρεν
17:51 «Την αντίκρισα νεκρή στην άσφαλτο, ενώ κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ» συγκλονίζει ο αδερφός της 56χρονης που χάθηκε στο μακελειό
17:45 ΔΕΥΑΠ: Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στο Γηροκομειό την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
17:40 Ξεκινά το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο “STEROPE”
17:38 «Βίαζε την αδελφή μου, ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, ήταν μέσα στο σπίτι μας» συγκλονιστικές αποκαλύψεις γνωστής ηθοποιού
17:24 Η Ολυμπία Οδός επιτυγχάνει πλήρη εκσυγχρονισμό του φωτισμού
17:22 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα
17:16 Το Ισραήλ βομβάρδισε τον Λίβανο με τον Νετανιάχου να βλέπει «επανεξοπλισμό της Χεζμπολάχ»
17:08 Στον εισαγγελέα οι δηλώσεις του Σούντγκρεν για χειραγώγηση των περσινών playouts!
17:00 Πάτρα: Η πόλη αλλάζει και ψάχνει πάρκινγκ – Το σχέδιο του Δήμου για επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης και νέους χώρους
16:52 Ξεκινούν τα ψηφιακά σεμινάρια του DigiWest – Μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε, μετασχηματιζόμαστε ψηφιακά!
16:44 Η Τουρκία μειώνει τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία με τις ΗΠΑ να αυστηροποιούν τις κυρώσεις
16:36 Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: Ο γάμος δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου, αλλά μαζί του το σκέφτομαι
16:28 Νίκος Ψαρράς για την υπόθεση του Γιώργου Κιμούλη: Θα ευχόμουν να τελειώσει εξωδικαστικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ