Γάζα: Νέα επιχείρηση των IDF στη Δυτική Όχθη – Αναφορές για νεκρούς

Στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο AFP, με τον στρατό του Ισραήλ να κάνει λόγο «για έναν αριθμό τρομοκρατών που σκοτώθηκαν» χθες Σάββατο σε τρία ξεχωριστά αεροπορικά πλήγματα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο AFP ότι στην περιοχή της Τούμπας αναπτύχθηκαν «τα ξημερώματα τεράστιες δυνάμεις της κατοχής».

🚨 before the IOF invasion of Al-Fara’a camp in Tubas, PA was seen pursuing resistance fighters, dismantling explosive devices intended to target the occupation forces

This indicates the continued coordination with the occupation forces in the ongoing aggression of the West Bank pic.twitter.com/f7xcR9LesX

— Hassan Farah (@HassanF28182803) February 2, 2025