Γάζα: Νεκρός ο Αζίζ Σάλχα, εμβληματική φιγούρα πίσω από το λιντσάρισμα δύο εφέδρων το 2000 ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αζίζ Σάλχα ήταν ένας από τους δράστες του λιντσαρίσματος στην Ραμάλα το 2000.

Σκοτώθηκε σε επίθεση του IAF στο κέντρο της Γάζας σύμφωνα με τον στρατιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραήλ νωρίς το πρωί της Πέμπτης, επικαλούμενος παλαιστινιακές αναφορές.

Ο Σάλχα έγινε γνωστός από τη φωτογραφία στην οποία απαθανατίστηκε να κουνάει τα χέρια του που είχαν βαφτεί με το αίμα των εφέδρων του IDF, Βαντίμ Νορζίκ και Γιοσέφ Αβραχάμι έξω από το παράθυρο αστυνομικού τμήματος.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, πριν από σχεδόν 24 χρόνια, οι έφεδροι του Ισραηλινού Στρατού Vadim Norzhich και Yosef Avrahami λιντσαρίστηκαν από παλαιστίνιο όχλο ενώ κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα el-Bireh στην Ραμάλα, όταν μπήκαν κατά λάθος στην πόλη που ελέγχεται από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Σύμφωνα με το enikos, τότε είχε διαδοθεί ότι είχαν μπει στην Ραμάλα ως μυστικοί πράκτορες και ένα πλήθος 1.000 και πλέον ατόμων φώναζαν και ζητούσαν τον θάνατό τους.

Τότε είχε γίνει γνωστό ότι ο όχλος ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τους δύο εφέδρους.

Με πληροφορίες από το newsbeast, τον Δεκέμβριο του 2022 άφησε την τελευταία του πνοή από καρκίνο άλλος ένας από τους ταυτοποιημένους δράστες της δολοφονίας των εφέδρων, ο Νασέρ Αμπού Χαμίντ, ο οποίος είχε ιδρύσει την Ταξιαρχία των Μαρτύρων του Αλ Ακσα της Φατάχ.

#Israel is settling scores with anyone and everyone with Israeli blood on their hands. Video from Gaza shows the body of Aziz Salha, who literally showed the blood on his hands of Israelis Vadim Nurzhitz and Yosef “Yossi” Avrahami, whom Salha had killed, in Ramallah, in 2000. He… pic.twitter.com/q29pT228bt

— Hussain Abdul-Hussain (@hahussain) October 3, 2024