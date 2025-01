Γάζα: Παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό άλλοι δύο Ισραηλινοί και πέντε Ταϊλανδοί όμηροι ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζονται οι απελευθερώσεις ομήρων που κρατούσαν οι Χαμάς στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

Μετά την 20χρονη στρατιώτη Άρμπελ Μπέργκερ, το μεσημέρι της Πέμπτης παραδόθηκαν στο Ερυθρό Σταυρό, στη Χαν Γιουνίς, η 29χρονη Ισραηλινή Αρμπέλ Γεχούντ και ο 80χρονος Γκάντι Μόουζες, καθώς και πέντε Ταϊλανδοί, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ισραηλινός στρατός.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, δείχνουν την 29χρονη Ισραηλινή να μεταφέρεται από άντρες του Ισλαμικού Τζιχάντ εν μέσω πλήθους κόσμου και να περνά, μάλιστα, έξω από το κατεστραμμένο σπίτι του Γιαχία Σινουάρ.

This the picture and visuals that should be in @nytimes @washingtonpost and all media outlets and TV today. The terrifying moments of Arbel Yehud, surrounded by terrorists and a Gazan mob ready to murder her. pic.twitter.com/ZwoChX7rce

Μάλιστα σύμφωνα με το protothema, το Ισραήλ φέρεται να έστειλε μήνυμα διαμαρτυρίας στους διαπραγματευτές μετά τη χαοτική παράδοση των ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό μέσα στη Γάζα.

You are watching live pictures of pure hatred from Gazans against an 80-year-old Jewish Israeli man Gadi Mozes, who has been held for 482 days. He is clearly not well and surrounded by this terror. pic.twitter.com/6Ld6R2OhkR

— James J. Marlow (@James_J_Marlow) January 30, 2025