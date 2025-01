Ουάσινγκτον: Σοκαριστικά βίντεο από τη σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο ξυπνούν μνήμες από την τραγωδία του 1982 ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης στα παγωμένα νερά του ποταμού στην Ουάσιγκτον μετά την σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους και στρατιωτικού ελικοπτέρου στον αέρα.

Το επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines με 64 επιβαίνοντες συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο ενώ επιχειρούσε να προσγειωθεί στο εθνικό αεροδρόμιο Reagan της Ουάσιγκτον.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της πόλης επιχειρούν στον ποταμό Ποτόμακ, όπου βρίσκονται τα συντρίμμια και έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 19 σορούς. Στο ελικόπτερο, τύπου Black Hawk, επέβαιναν τρία μέλη πληρώματος.

H τρομακτική στιγμή της σύγκρουσης

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων CBS ανέφερε συγκεκριμένα ότι έχουν ανασυρθεί οι σοροί 19 ανθρώπων και ότι δύτες εξερευνούν τρία πεδία συντριμμιών. Τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες κινητοποίησαν δυνάμεις για να συνδράμουν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, στις οποίες μετέχουν περίπου 300 άτομα σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Ουάσιγκτον Τζον Α. Ντόνελι σίνιορ.

A passenger plane and helicopter have collided in the skies above Washington DC. A web camera shot from the Kennedy Center showed a flash of light mid-air across the Potomac River around 8.47pm local time.https://t.co/giM6v2ky4J pic.twitter.com/LNGGlWLSIF — Sky News (@SkyNews) January 30, 2025

Στον ίδιο ποταμό είχε πέσει αεροσκάφος πριν 43 χρόνια

Μνήμες από αεροπορικό δυστύχημα που είχε συμβεί στον ίδιο ποταμό της Ουάσινγκτον ξύπνησε η συντριβή σήμερα τα ξημερώματα του αεροπλάνου της America Airlines.

Ήταν 13 Ιανουαρίου 1982 όταν αεροπλάνο της Air Florida συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση του με τραγικό απολογισμό 78 νεκροί.

Η πτήση με αριθμό 90 και προορισμό το Φορτ Λότερντεϊλ είχε προσκρούσει σε γέφυρα πριν να συντριβεί μέσα στον παγωμένο, τότε, ποταμό Πότομακ.

Συντριβή αεροπλάνου στην Ουάσινγκτον: Στον ίδιο ποταμό είχε πέσει αεροσκάφος πριν 43 χρόνια ΒΙΝΤΕΟ

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης

Αλλά ενώ συνεχίζονται πυρετωδώς οι έρευνες των συνεργείων διάσωσης στον ποταμό Πότομακ, η κατάσταση δυσχεραίνει ώρα με την ώρα καθώς η θερμοκρασία πέφτει συνεχώς.

Το αεροπλάνο έσπασε σε πολλά κομμάτια και βρίσκεται τώρα σε βάθος περίπου δύο μέτρων μέσα στο νερό, σύμφωνα με τις αρχές, όπως μεταδίδει ο το CBS news. Η ομάδα κατάδυσης έχει πλέον βρει και αυτό που φαίνεται να είναι το ένα από τα δύο μαύρα κουτιά.Οι δύτες είχαν κάποια πρόσβαση στην καμπίνα και οι αποσκευές είναι μεταξύ των αντικειμένων που έχουν ανακτήσει μέχρι στιγμής, αναφέρει το CBS. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το ελικόπτερο είναι ανάποδα αλλά φαίνεται να είναι ως επί το πλείστον άθικτο.

Ο επικεφαλής μετεωρολόγος του NBC, Νταγκ Κάμερερ, είπε ότι την ώρα του δυστυχήματος η θερμοκρασία των υδάτων του ποταμού ήταν λίγο κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου.

Ο ίδιος σημείωσε ότι με αυτή τη θερμοκρασία κάποιος που βρίσκεται στο νερό έχει περιθώριο μόλις 15΄- 20΄ προτού αρχίσει να υποφέρει από υποθερμία. Αξιωματούχοι προετοιμάζονται, σύμφωνα με το CNN, για το ενδεχόμενο να είναι η φονικότερη αεροπορική τραγωδία στην Ουάσιγκτον από το 1982, όταν ένα αροσκάφος της Air Florida συνετρίβη στη γέφυρα της 14ης Οδού, που συνδέει το Άρλινγκτον με την πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Image from the plane crash tonight in Washington DC. Tragic. My heart breaks for everyone affected. pic.twitter.com/p14uxAa1Ox — Harry Sisson (@harryjsisson) January 30, 2025

Ξεκίνησαν έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε συγκεκριμένα ότι υπήρχαν 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος στην πτήση 5342 από τη Γουιτσιτά του Κάνσας προς την πρωτεύουσα όταν συνέβη η σύγκρουση. Εικόνες που καταγράφηκαν στο σημείο δείχνουν αξιωματούχους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε βάρκες γύρω από από τα συντρίμμια.

Το αεροσκάφος – που ήταν νηολογημένο στην American Airlines, αλλά λειτουργούσε από την θυγατρική της, PSA Airlines, μέλος του δικτύου έξι περιφερειακών αερομεταφορέων της American Eagle βρέθηκε στον ποταμό Πότομακ, μετά την σύγκρουση, ενώ λίγο πιο πέρα κατέπεσε αναποδογυρισμένο το ελικόπτερο.

Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν την εμπειρία των πιλότων στον εναέριο χώρο της Ουάσινγκτον, καθώς τα ελικόπτερα υποτίθεται ότι πρέπει να παραμένουν κάτω από τα 60,9 μέτρα όταν πετούν γύρω από την Ουάσινγκτον.

LISTEN: Air traffic control communicates with emergency services immediately after plane crash near Reagan National. pic.twitter.com/hFcmH05zpO — Off The Press (@OffThePress1) January 30, 2025

Αθλητές και προπονητές καλλιτεχνικού πατινάζ στους επιβάτες

Η Ομοσπονδιακή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι το αεροσκάφος, ένα Bombardier CRJ700, συγκρούστηκε με ένα ελικόπτερο Sikorsky H-60 Black Hawk ενώ βρισκόταν σε προσέγγιση στον διάδρομο 33. Αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσαν ότι το Black Hawk ήταν ελικόπτερο του στρατού που μετέφερε τρεις στρατιώτες σε εκπαιδευτική πτήση.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν οι Ρώσοι βετεράνοι αθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ Γιεβγένια Σίσκοβα και Βαντίμ Ναούμοφ, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πηγή, ενώ έγινε γνωστό ότι στην μοιραία πτήση βρίσκονταν και «αρκετά μέλη της κοινότητας του αμερικανικού καλλιτεχνικού πατινάζ», μετέδωσε το CNN. Στους επιβάτες περιλαμβάνονταν αθλητές, προπονητές και μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι επέστρεφαν στην πατρίδα τους από το National Development Camp, μια διοργάνωση που διεξάγεται παράλληλα με το Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ των ΗΠΑ στη Γουιτσίτα του Κάνσας.

Σοκάρουν τα ηχητικά ντοκουμέντα με τους διαλόγους

Ηχητικό ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στον πύργο ελέγχουν ρωτούν το ελικόπτερο αν διακρίνει την πτήση της PSA Airlines.

-«PAT 2-5 βλέπεις τη CRJ», ρωτά ο ελεγκτής. Και στη συνέχεια λέει:

-«PAT 2-5 πέρασε πίσω από τη CRJ».

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγονται μετά φωνές κι ένα δυνατό επιφώνημα τρόμου στο βάθος τη στιγμή της σύγκρουσης. Ο πύργος ελέγχου στη συνέχει ενημερώνει έναν άλλο πιλότο γι’ αυτό που συνέβη.

Δεν ξέρω αν αντιλήφθηκες τι συνέβη, αλλά έγινε μια σύγκρουση κατά την προσέγγιση στο τέλος του διαδρόμου 33. Θα κλείσουμε τη λειτουργία για το άμεσο μέλλον αν θέλεις να επιστρέψει στην πύλη. Συνιστώ να συντονιστείτε με την εταιρεία. Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε», λέει ο ελεγκτής.

Ένας ελεγκτής προσέγγισης δήλωσε αργότερα: «Προφανώς και τα δύο εμπλεκόμενα αεροσκάφη βρίσκονται στο ποτάμι, η έρευνα και διάσωση θα συνεχιστεί».

«Πύργος, το είδατε αυτό;» ακούγεται ένας άλλος πιλότος να καλεί δευτερόλεπτα μετά -προφανώς- τη σύγκρουση. Ο πύργος άρχισε αμέσως να εκτρέπει άλλα αεροσκάφη από το αεροδρόμιο Ρίγκαν.

Τρομοκρατημένοι φτάνουν στο αεροδρόμιο συγγενείς και φίλοι

Συγγενείς και φίλοι των επιβαινόντων συρρέουν στο αεροδρόμιο Ρίγκαν ελπίζοντας να μάθουν νέα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ένας από αυτούς είναι και ο Χαμάαντ Ράζα ο οποίος δήλωσε ότι η σύζυγός του βρισκόταν στο αεροσκάφος. «Απλώς προσεύχομαι να την τραβήξει κάποιος έξω από το ποτάμι αυτή τη στιγμή που μιλάμε», είπε.

Άλλοι συγγενείς μέσα στην αγωνία τους είπαν ότι λαμβάνουν ελάχιστες έως καθόλου πληροφορίες από τους αξιωματούχους του αεροδρομίου κι ότι ενημερώνονται κυρίως από τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ.

Ένα μικρό πλήθος συγκεντρώθηκε στη δυτική όχθη του ποταμού. Παρακολουθούσαν τρία ελικόπτερα να φωτίζουν με προβολείς τα μαύρα νερά ψάχνοντας για επιζώντες. Υπήρχε ένα μικρό σημείο με συντρίμμια στο νερό και μια βάρκα, και πίστευαν ότι δύτες είχαν μπει μέσα, μετέδωσε η Daily Mail.

Η σύγκρουση «έπρεπε να είχε αποτραπεί» είπε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε οργισμένος για το δυστύχημα ότι «έπρεπε να είχε αποτραπεί».

«Το αεροπλάνο βρισκόταν σε τέλεια, συνηθισμένη προσέγγιση στο αεροδρόμιο. Το ελικόπτερο κατευθυνόταν απευθείας πάνω στο αεροπλάνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η νύχτα ήταν καθαρή, τα φώτα (προσέγγισης) του αεροπλάνου έλαμπαν, γιατί το ελικόπτερο δεν έκανε άνοδο ή κάθοδο ή στροφή», διερωτήθηκε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. «Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν είπε στο ελικόπτερο τι να κάνει αντί να το ρωτάει αν είδε το αεροπλάνο. Αυτή είναι άσχημη κατάσταση, που είναι φανερό πως θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί», πρόσθεσε.

Συντετριμμένος δηλώνει ο επικεφαλής της Αmerican Airlines

Τη βαθιά του θλίψη για το αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσιγκτον εξέφρασε ο επικεφαλής της American Airlines.

«Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μας θλίψη για τα γεγονότα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της American Airlines, ο Ρόμπερτ Ίσομ, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εταιρεία, στο οποίο προσθέτει ότι «συνεργαζόμαστε ενεργά με τις τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές».

«Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε», υπογράμμισε ο Ίσομ προσθέτοντας ότι η American Airlines έχει στείλει μια ομάδα στην Ουάσιγκτον και ότι θα μεταβεί και ο ίδιος εκεί.

#AA5342 en route from Wichita, Kansas (ICT), to Washington, D.C. (DCA) was involved in an accident at DCA. Get the latest updates on our Newsroom https://t.co/vb4fAAUENX — americanair (@AmericanAir) January 30, 2025

