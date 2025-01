Αεροπορικό δυστύχημα Ουάσινγκτον: Ο δραματικός διάλογος πύργου ελέγχου με τον πιλότο του ελικοπτέρου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονισμένη είναι η αμερικανική κοινή γνώμη από τη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους και στρατιωτικού ελικοπτέρου στον ποταμό Ποτόμακ, κοντά στην Ουάσινγκτον. Το αεροσκάφος, τύπου Bombardier CRJ700, με 64 επιβάτες, κατέπεσε μετά από σύγκρουση με στρατιωτικό ελικόπτερο. Οι διασώστες, που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 18 σορούς, ενώ οι ελπίδες για ανεύρεση επιζώντων εξασθενούν.

Ηχητικό ντοκουμέντο με τον διάλογο μεταξύ του πιλότου του ελικοπτέρου και του πύργου ελέγχου, με τον οποίο φαίνεται να επιβεβαιώνεται η σύγκρουση, συγκλονίζει. Ειδικότερα το ηχητικό ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στον πύργο ελέγχουν ρωτούν το ελικόπτερο αν διακρίνει την πτήση της PSA Airlines.

«PAT 2-5 βλέπεις τη CRJ», ρωτά ο ελεγκτής. Και στη συνέχεια λέει:

«PAT 2-5 πέρασε πίσω από τη CRJ».

DC Fire and EMS confirm a small aircraft is down in the Potomac River in the vicinity of Reagan National Airport. Fireboats on scene. All takeoffs and landings have been halted at DCA. Emergency personnel are responding to an aircraft incident on the airfield. The terminal… pic.twitter.com/dKM7YN5nbC

