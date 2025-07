Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε την Μπάγερν με 9 παίκτες ΒΙΝΤΕΟ

Με «σπασμένα φρένα» μετά από την κατάκτηση του Champions League και την άνετη πρόκρισή της στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων (4-0 την Ίντερ Μαϊάμι), η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε και τον 9 παικτών νίκησε και την Μπάγερν Μονάχου στη φάση των «8» με 2-0 και προκρίθηκε πανηγυρικά στους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Εκεί, όπου θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της μετά τον τελευταίο προημιτελικό που ακολουθεί (23:00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στη Ντόρτμουντ.

