Ουάσινγκτον: Αεροπλάνο συγκρούστηκε με ελικόπτερο του Στρατού, στους 18 οι νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Αεροπλάνο με 64 επιβάτες συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ μετά από σύγκρουση με στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από την Ουάσινγκτον νωρίς το πρωί της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος, 20:47′ τοπική ώρα). Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 18 πτώματα ενώ υπάρχουν αναφορές για πολλά θύματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας των ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Ρέιγκαν καθώς πλησίαζε τον διάδρομο, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Τουλάχιστον 18 πτώματα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου της γραμμής με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού κοντά στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον, εξαιτίας της οποίας το επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγή του στην αστυνομία της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River. pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy

Τι λέει για την τραγωδία η American Airlines

Το επιβατικό αεροσκάφος το οποίο συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο το βράδυ χθες Τετάρτη (τοπική ώρα) στους αιθέρες της Ουάσιγκτον προτού συντριβεί στον ποταμό Ποτόμακ μετέφερε 60 επιβάτες και είχε τέσσερα μέλη πληρώματος, επιβεβαίωσε η American Airlines.

DC Fire and EMS confirm a small aircraft is down in the Potomac River in the vicinity of Reagan National Airport. Fireboats on scene. All takeoffs and landings have been halted at DCA. Emergency personnel are responding to an aircraft incident on the airfield. The terminal… pic.twitter.com/dKM7YN5nbC

— Adi 🎗 (@Adi13) January 30, 2025