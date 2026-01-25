Γάζα: Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πυρά σε δύο επεισόδια

Τρεις Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ισραηλινά πυρά σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από έκρηξη ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Συγκεκριμένα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά ισραηλινών δυνάμεων ανατολικά της συνοικίας Τούφα, στο βόρειο τμήμα του θύλακα. Παράλληλα, ένας 41χρονος Παλαιστίνιος έχασε τη ζωή του από πυρά ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Νωρίτερα, διασώστες ανέφεραν ότι ισραηλινό drone εξαπέλυσε πλήγμα στη στέγη πολυώροφου κτιρίου στην Πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άμαχοι που βρίσκονταν σε παρακείμενο δρόμο.

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για τα παραπάνω περιστατικά.

Σε πολιτικό επίπεδο, οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν χθες Σάββατο με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση στη Γάζα.

«Η συνομιλία ήταν εποικοδομητική και θετική. Οι δύο πλευρές είναι ευθυγραμμισμένες όσον αφορά τα επόμενα βήματα και τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα για την περιοχή», έγραψε ο Στιβ Γουίτκοφ στο X.

