Γάζα: Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πυρά σε δύο επεισόδια

Θάνατοι σε Τούφα και Χαν Γιούνις

Γάζα: Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πυρά σε δύο επεισόδια
25 Ιαν. 2026 18:52
Pelop News

Τρεις Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ισραηλινά πυρά σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από έκρηξη ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Συγκεκριμένα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά ισραηλινών δυνάμεων ανατολικά της συνοικίας Τούφα, στο βόρειο τμήμα του θύλακα. Παράλληλα, ένας 41χρονος Παλαιστίνιος έχασε τη ζωή του από πυρά ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Νωρίτερα, διασώστες ανέφεραν ότι ισραηλινό drone εξαπέλυσε πλήγμα στη στέγη πολυώροφου κτιρίου στην Πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άμαχοι που βρίσκονταν σε παρακείμενο δρόμο.

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για τα παραπάνω περιστατικά.

Σε πολιτικό επίπεδο, οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν χθες Σάββατο με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση στη Γάζα.

«Η συνομιλία ήταν εποικοδομητική και θετική. Οι δύο πλευρές είναι ευθυγραμμισμένες όσον αφορά τα επόμενα βήματα και τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα για την περιοχή», έγραψε ο Στιβ Γουίτκοφ στο X.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:05 Πάτρα: Στόχος εισβολέων ιδιοκτησίες στο Ρωμανό
18:59 Ανακοινώσεις από ΕΣΠΕΠ και Αθλο Πατρών για τον Σάββα
18:52 Γάζα: Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πυρά σε δύο επεισόδια
18:44 ΥΠΕΝ: Νέο «πακέτο» προγραμμάτων «Εξοικονομώ» για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
18:35 Θανάσιμη η «βουτιά» του 75χρονου στην Τούμπα Θεσσαλονίκης
18:27 Το «αντίο» της ΕΟΠΕ στον Σάββα Ιορδανίδη
18:21 Πάτρα- Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Στο μικροσκόπιο νέο βίντεο που την «δείχνει» στου Ζωγράφου
18:11 Συνεχίζονται οι εργασίες επέκτασης στο White Coast Μήλου: Καταγγελίες για «οικολογικό έγκλημα» στον Μύτακα δίπλα στο Σαρακήνικο
18:03 Θεσσαλονίκη «Βουτιά» 75χρονου από μπαλκόνι 4ου ορόφου στην Τούμπα
17:48 Πάτρα: Πλημμύρισε το κέντρο, «στέγνωσε» η αγορά
17:40 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πλημμύρισε από κόσμο η Πλατεία Ντε Μιράντα για τη 2η Καρναβαλούπολη ΦΩΤΟ
17:32 Τέλος ο Ανδρούτσος από τον Αρη Πατρών
17:28 Επιδείνωση του καιρού από σήμερα: Λασποβροχές, καταιγίδες και χιόνια – Τι αναφέρει ο Τσατραφύλλιας
17:18 Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα, ποια η ατζέντα
17:11 Σοκαριστική πατροκτονία στη Γλυφάδα: Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.
17:10 Βαριά ήττα, απογοήτευση και αποδοκιμασίες για την Παναχαϊκή
16:54 Ψάχνουν στου Ζωγράφου κορίτσι που έμοιαζε στη Λόρα…
16:40 Σία Κοσιώνη: Εχει διαφύγει πλέον τον κίνδυνο
16:38 Xαμός με τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα να τραγουδάει Σαββόπουλο!
16:32 Φαρμάκι έσταξε ο Νίκος Βούτσης για τον Αλέξη Τσίπρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ