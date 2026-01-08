Γεγονός το πρώτο δημόσιο φιλί για Κέιτ Πέρι και Τζάστιν Τριντό ΦΩΤΟ

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσιεύσε στο instagram, την πρώτη φωτογραφία της να φιλάει τον Τζάστιν Τριντό.

Η φωτογραφία με την 41χρονη τραγουδίστρια να φιλάει στο μάγουλο τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά δημοσιεύτηκε στο άλμπουμ της Κέιτι Πέρι από τις πρόσφατες διακοπές της.

Στη φωτογραφία το ζευγάρι αγκαλιάζεται με φόντο το ηλιοβασίλεμα με τον Τριντό να χαμογελάει πλατιά στην κάμερα.

Ωστόσο στο άλμπουμ με λεζάντα «Holidaze», η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε και καρέ με τον πρώην σύντροφό της, Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχει αποκτήσει μια κόρη.

Η τραγουδίστρια έκανε tag τον ηθοποιό σε μια φωτογραφία που τον δείχνει να κουβαλάει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στον ώμο του, ενώ η 5χρονη κόρη τους περπατά μπροστά του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



