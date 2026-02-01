Gen A Stars U16: Ο Προμηθέας ήττα από ΔΕΚΑ

Η ΔΕΚΑ επανήλθε στις επιτυχίες κι έκλεισε νικηφόρα το Gen A Stars U16, κερδίζοντας τον Προμηθέα με 99-69 στο ΣΕΦ και μετρώντας επτά νίκες σε οκτώ αγώνες, περιμένοντας την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τους Αχαιούς, για να μάθει την τελική της θέση, ενώ οι ηττημένοι βρίσκονται στο 1-6.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη ΔΕΚΑ να ανεβάζει νωρίς το ρυθμό, θέλοντας να αντιδράσει μετά την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα από τους «ερυθρολεύκους» την προηγούμενη ημέρα και στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν μπροστά με 34-19. Με ένα παρομοίως εξαιρετικό και στις δύο πλευρές του παρκέ δεύτερο δεκάλεπτο, όπου σημείωσε 30 πόντους, η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με διαφορά 30 πόντων (64-34).

Οι παίκτες του Γιάννη Τάκη ήταν λογικό να αρχίσουν να χαμηλώνουν το ρυθμό τους στην τρίτη περίοδο, που ήταν πιο ισορροπημένο και τους βρήκε να προηγούνται με διαφορά 32 πόντων (85-53). Ο Προμηθέας αγωνίστηκε συνολικά καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και μείωσε στους 30 πόντους ως τελική απόσταση για το 99-69 της ΔΕΚΑ.

Διαιτητές: Παπαχρυσανθακόπουλος, Μιτουλάκης, Κατσιμπίρης. Τα 10λεπτα: 34-19, 64-34 (ημ.), 85-53, 99-69.

ΔΕΚΑ (Τάκης): Κυργάκης 2, Γκάγκας 16, Σπανός 33 (1), Σεκερτζής, Πανταζόπουλος 5, Καραμεσίνης 2, Ρήγας, Κανατσαρόπουλος 30 (3), Βενιέρης 6, Παπαλύρας 3, Μποζίνης 2.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Δελή): Χαλκιόπουλος 2, Κουτρουμπάνος 3 (1), Δίπλαρος 19 (2), Καραβασίλης 8, Μπίκης 12, Βλάχος 13 (2), Φαληδέας, Παπαδόπουλος 3, Γιατράς 1, Σόσνικοβ 7 (1), Ψαθογιαννάκης, Αγγελετόπουλος 1.