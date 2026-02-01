Gen A Stars U16: Ο Προμηθέας ήττα από ΔΕΚΑ

Ο Προμηθέας παραδόθηκε στην αγωνιστική ανωτερότητα της ομάδας ΔΕΚΑ στο ΣΕΦ σε παιχνίδι για το αναπτυξιακό πρωτάθλημα της ΕΟΚ Gen A Stars U16.

Gen A Stars U16: Ο Προμηθέας ήττα από ΔΕΚΑ Στιγμιότυπο από το παιχνίδι ΔΕΚΑ-Προμηθέας
01 Φεβ. 2026 14:04
Pelop News

Η ΔΕΚΑ επανήλθε στις επιτυχίες κι έκλεισε νικηφόρα το Gen A Stars U16, κερδίζοντας τον Προμηθέα με 99-69 στο ΣΕΦ και μετρώντας επτά νίκες σε οκτώ αγώνες, περιμένοντας την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τους Αχαιούς, για να μάθει την τελική της θέση, ενώ οι ηττημένοι βρίσκονται στο 1-6.

Gen A Stars U16: Ο Προμηθέας ήττα από ΔΕΚΑ
Gen A Stars U16: Ο Προμηθέας ήττα από ΔΕΚΑ
Gen A Stars U16: Ο Προμηθέας ήττα από ΔΕΚΑ

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη ΔΕΚΑ να ανεβάζει νωρίς το ρυθμό, θέλοντας να αντιδράσει μετά την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα από τους «ερυθρολεύκους» την προηγούμενη ημέρα και στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν μπροστά με 34-19. Με ένα παρομοίως εξαιρετικό και στις δύο πλευρές του παρκέ δεύτερο δεκάλεπτο, όπου σημείωσε 30 πόντους, η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με διαφορά 30 πόντων (64-34).

Gen A Stars U16: Ο Προμηθέας ήττα από ΔΕΚΑ
Gen A Stars U16: Ο Προμηθέας ήττα από ΔΕΚΑ
Gen A Stars U16: Ο Προμηθέας ήττα από ΔΕΚΑ

Οι παίκτες του Γιάννη Τάκη ήταν λογικό να αρχίσουν να χαμηλώνουν το ρυθμό τους στην τρίτη περίοδο, που ήταν πιο ισορροπημένο και τους βρήκε να προηγούνται με διαφορά 32 πόντων (85-53). Ο Προμηθέας αγωνίστηκε συνολικά καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και μείωσε στους 30 πόντους ως τελική απόσταση για το 99-69 της ΔΕΚΑ.

Διαιτητές: Παπαχρυσανθακόπουλος, Μιτουλάκης, Κατσιμπίρης. Τα 10λεπτα: 34-19, 64-34 (ημ.), 85-53, 99-69.

ΔΕΚΑ (Τάκης): Κυργάκης 2, Γκάγκας 16, Σπανός 33 (1), Σεκερτζής, Πανταζόπουλος 5, Καραμεσίνης 2, Ρήγας, Κανατσαρόπουλος 30 (3), Βενιέρης 6, Παπαλύρας 3, Μποζίνης 2.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Δελή): Χαλκιόπουλος 2, Κουτρουμπάνος 3 (1), Δίπλαρος 19 (2), Καραβασίλης 8, Μπίκης 12, Βλάχος 13 (2), Φαληδέας, Παπαδόπουλος 3, Γιατράς 1, Σόσνικοβ 7 (1), Ψαθογιαννάκης, Αγγελετόπουλος 1.

Gen A Stars U16: Ο Προμηθέας ήττα από ΔΕΚΑ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:55 H κακοκαιρία ανέβαλε τη Στέψη Βασίλισσας του καρναβαλιού
15:52 Τένις: Ο Αλκαράθ έγραψε ιστορία μόλις στα 22 του χρόνια
15:50 Καθαρίζει ο Παναιγιάλειος, ισορροπία στο Θύελλα – Παναχαϊκή
15:33 Εύκολη νίκη και δοκιμές για τους Ανδρες της Ακαδημίας των Σπορ – Φωτογραφίες
15:24 Οι Γυναίκες της Aκαδημίας των Σπορ νίκησε τον Κορυδαλλό – Φωτογραφίες
15:19 Και επίσημα ο Χάντζιτ στον ΝΟΠ
15:16 Αιχμηρό ερώτημα του Βασίλη Αϊβαλή προς τον ΟΛΠΑ και προς τον Κώστα Πελετίδη
15:10 «Βιολάντα»: Πήγαιναν αρκετά σχολεία στο εργοστάσιο για ξενάγηση…
15:02 Το Διακοπτό γιόρτασε τον Πολιούχο του
14:59 Zαχάρω Ηλείας: άνοιξε η γη από την ισχυρή βροχόπτωση ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
14:49 Αιγιάλεια: η παράταξη Κώστα Σπηλιόπουλου κόβει πίτα
14:43 Ποτάμι ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς
14:43 Σε φόρμα η ΝΕΠ, «καθάρισε» και το ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ – Φωτογραφίες
14:41 Νέα ΚΕ του ΚΚΕ: Δείτε ποιοι είναι από την Αχαϊα
14:28 Μια καθ’ όλα Κυνηγετική και Σκοπευτική πίτα στην Πάτρα
14:26 Αγιόκαμπος Λάρισας – «Το νερό που έπεσε περισσότερο και από τον Daniel»
14:19 Παύλος Μαρινάκης: Με «καμία κυβέρνηση» συνεργασία με τον Βελόπουλο
14:17 Ο Προμηθέας προσκλητήριο στη μπασκετική Πάτρα για τον «τελικό» με Μαρούσι
14:16 Μνημόσυνο έκανε ο Αμβρόσιος για τον Χριστόδουλο
14:09 Θάνατος του μπασκετμπολίστα στη Στυλίδα: το δεύτερο χτύπημα της μοίρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ