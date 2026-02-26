Γενεύη: «Ασυνήθιστη ευελιξία» στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών επικεντρώνεται στις θέσεις της Τεχεράνης και στις αμερικανικές αξιολογήσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ συζητούνται και πιθανοί μηχανισμοί εφαρμογής μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

26 Φεβ. 2026 13:49
Pelop News

Θετικά μηνύματα εκπέμπουν οι διαμεσολαβητές του Ομάν από τη Γενεύη, όπου συνεχίζονται οι έμμεσες επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Όπως αναφέρουν, και οι δύο πλευρές εμφανίζονται ανοιχτές σε «νέες και δημιουργικές ιδέες», αναζητώντας διέξοδο στο σύνθετο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα του Ομάν, καταγράφεται «ασυνήθιστη ευελιξία» στην εξέταση προτάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανή συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ-Μπουσαΐντι, είχε συναντήσεις με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών επικεντρώνεται στις θέσεις της Τεχεράνης και στις αμερικανικές αξιολογήσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ συζητούνται και πιθανοί μηχανισμοί εφαρμογής μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Μέσω Ομάν οι θέσεις της Τεχεράνης

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπεκαγί, επιβεβαίωσε ότι το Ιράν διαβίβασε τις προτάσεις και τις θέσεις του προς την Ουάσινγκτον μέσω των διαμεσολαβητών του Ομάν. Όπως ανέφερε, η διαδικασία ξεκίνησε αργά το βράδυ της Τετάρτης, με συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Ομάν.

Στις συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχει και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του πυρηνικού ζητήματος στην τρέχουσα φάση.

Ο Μπεκαγί σημείωσε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία παρακολουθεί προσεκτικά τις τοποθετήσεις της αμερικανικής πλευράς, τονίζοντας πως οι θέσεις πρέπει να διατυπώνονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι μέσω δηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης.

Όπως πρόσθεσε, η Τεχεράνη συμμετέχει με ομάδα ειδικών, με βασικούς άξονες συζήτησης την άρση των κυρώσεων και το πυρηνικό πρόγραμμα.

