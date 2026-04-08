Γενιά Ζ: Γιατί αποφεύγει να μιλήσει στο τηλέφωνο;

08 Απρ. 2026 23:21
Είναι αλήθεια ότι όσοι ανήκουμε στους Millennials, ή και σε ακόμα παλαιότερες γενιές, σίγουρα θα θυμόμαστε την εποχή που οι γονείς μας περνούσαν ώρες πάνω από ένα τηλέφωνο, σταθερό μάλιστα, όχι κινητό, μιλώντας με φίλους, συγγενείς αλλά και συνεργάτες. Κάποιοι από εμάς προλάβαμε να ζήσουμε και ως ενήλικες αυτή την εποχή. Αυτό φαίνεται να έχει αλλάξει ριζικά στις νεότερες γενιές, ωστόσο. Συγκεκριμένα, η Γενιά Ζ, η πρώτη που έζησε εξ ολοκλήρου μέσα στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου, όχι απλά δεν προτιμά τα τηλεφωνήματα ως μέσο επικοινωνίας αλλά έχει αναπτύξει, σε μεγάλο ποσοστό, τη λεγόμενη «τηλεφοβία» όπως ορίζεται ο φόβος και το άγχος που πυροδοτείται από τη σκέψη και μόνο μιας τηλεφωνικής κλήσης.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με μια βρετανική μελέτη το 56% των εκπροσώπων της Γενιάς Ζ στρεσάρεται από ένα τηλεφώνημα, συνδέοντάς το με άσχημες ειδήσεις. Το 23% αποφεύγει να απαντήσει, ακόμα και αν το θεωρεί σημαντικό – για παράδειγμα, αν προέρχεται από έναν (πιθανό) εργοδότη. Νιώθει ιδιαίτερα άβολα στην ιδέα μιας προφορικής συνομιλίας μέσω τηλεφώνου σε πραγματικό χρόνο.

Το 68% αποφεύγει να απαντήσει σε κλήσεις από άγνωστο αριθμό, αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια λογική βάση: υποπτεύεται ότι είναι scam, αφού πολλές από αυτές τις κλήσεις πλέον πραγματοποιούνται από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως εξηγεί η ψυχολόγος Dr. Charlotte Armitage, η τηλεφοβία συνδέεται με το λεγόμενο κοινωνικό άγχος. Ενώ οι προηγούμενες γενιές ίσως να μην είχαμε εναλλακτικές για να διατηρήσουμε επαφή με τον έξω κόσμο, οι νεότερες επιλέγουν την άνεση μιας γραπτής συνομιλίας.

Το φαινόμενο είναι τόσο διαδεδομένο, ώστε κάποιοι φορείς, όπως το Nottingham College, έχουν αρχίσει να παραδίδουν εργαστήρια αντιμετώπισης του άγχους που πυροδοτούν οι τηλεφωνικές κλήσεις. Οι συμμετέχοντες διδάσκονται τους κανόνες της τηλεφωνικής επικοινωνίας και αναπτύσσουν δεξιότητες σημαντικές ώστε να μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Άλλωστε, όπως επιβεβαιώνουν μελέτες, η προφορική επικοινωνία είναι σημαντική για την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία, ακόμα και στην ψηφιακή εποχή.

