Γεωργία: Επίθεση σε πρώην πρωθυπουργό και νυν ηγέτη της αντιπολίτευσης ΒΙΝΤΕΟ

Στο νοσοκομείο ο πρώην πρωθυπουργός της Γεωργίας και επικεφαλής βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης Γκιόργκι Γκαχάρια μετά από επίθεση που δέχθηκε σε λόμπι ξενοδοχείου.

Η Ανα Μπουτσουκούρι, εκπρόσωπος του κόμματος «Για τη Γεωργία», δήλωσε ότι ο Γκαχάρια τραυματίστηκε στο πρόσωπο και το κεφάλι, όταν του επιτέθηκαν το πρωί της 15ης Ιανουαρίου της Τρίτης πολλοί άνδρες στο λόμπι ξενοδοχείου στο Μπατούμι, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

«Η επίθεση ήταν βάναυση, αλλά επιβίωσε», ανέφερε.

Ο ίδιος ο Γκαχαρία διαβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι η υγεία του είναι σταθερή μετά τον τραυματισμό του στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Πυρά και κατά του ιδρυτή του κυβερνώντος κόμματος της Γεωργίας

Η Μπέρντια Σιτσινάβα, μέλος του κόμματος του Γκαχαρία κατηγόρησε τον δισεκατομμυριούχο Μπιτζίνια Ιβανισβίλι, ισχυρότερο άνδρα στη Γεωργία και ιδρυτή του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο» ότι ενορχήστρωσε την επίθεση.

Berdia Sichinava: Giorgi Gakharia was alone during the attack, when he was cowardly assaulted by about 10 Peoplehttps://t.co/ZOwdO5Ylun — IPN (@ipnEng) January 15, 2025

Αλλά το κυβερνών κόμμα, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2012 στη Γεωργία, κατηγόρησε τον Γκαχαρία ότι ενεπλάκη στο συμβάν με μέλος του και τον απείλησε με δίωξη.

«Να δούμε πρώτα ποιος επιτέθηκε σε ποιον. Υπήρξε ένας λεκτικός διαξιφισμός, υπάρχει βίντεο με τον Γκαχαρία να χτυπά με ένα ποτήριο στο πρόσωπο τον Ντιμίτρι Σαμχαράτζε», δήλωσε ο επικεφαλής της ΚΟ του «Γεωργιανού Ονείρου», Μαμούκα Μντιναράτζε. «Η φυσική βία ξεκίνησε από εκείνον. Το μόνο που μένει να ερευνηθεί είναι αν ήταν πολιτικά υποκινούμενη ή όχι», είπε.

GD member Dimitri Samkharadze attacked Giorgi Gakharia, yet GD accuses Gakharia of assault, claiming he started the conflict and “hit with a plastic cup.” Mdinaradze warns: “Gakharia should consider if this counts as an attempt to assault a state official—a serious offense”. pic.twitter.com/17DnnBeUdT — PUBLIKA (@Publika_ge) January 15, 2025

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανακοίνωσε ότι ερευνά το περιστατικό, αλλά δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Με κάταγμα στη μύτη και διάσειση το θύμα

Ο Γκαχαρία διαγνώστηκε με κάταγμα στη μύτη και διάσειση.

Το ξενοδοχείο Sheraton, όπου έλαβε χώρα η επίθεση, είπε ότι θα παραδώσει στις Αρχές όλα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

🚨 The video clearly shows that one of the radical opposition leaders, Giorgi Gakharia, initiates the physical confrontation.

As usual, opposition media and foreign lobbyists are claiming that there was an organized attack on Giorgi Gakharia🤷 #Georgia #GeorgiaProtests pic.twitter.com/TIWw2Fd53J — Irakli Dekanosidze🇬🇪 (@ishowdeka) January 15, 2025

Το σύντομο βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα, δεν προέρχεται από τις κάμερές του, όπως ανέφερε.

Το πολιτικό υπόβαθρο

Η Γεωργία διέρχεται πολιτική κρίση από τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί το κυβερνών κόμμα για εκλογική νοθεία, κατηγορίες που απορρίπτει το «Γεωργιανό Όνειρο».

Σύμφωνα με το iefimerida, οι διαδηλώσεις των φιλοευρωπαίων ξεκίνησαν τον Νοέμβριο όταν ο πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίτζε ανακοίνωσε ότι η Γεωργία θα παγώσει μέχρι το 2018 τις διαπραγματεύσεις ένταξής της στην ΕυρωπαΪκή Ένωση και αντιμετωπίστηκαν με χρήση βίας από τις δυνάμεις καταστολής με οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών να κάνουν λόγο για εκατοντάδες συλλήψεις και ξυλοδαρμούς διαδηλωτών.

Διεθνής καταδίκη

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Τιφλίδα καταδίκασαν χθες την αναβίωση της βίας κατά ηγετών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων και διαδηλωτών στη Γεωργία.

Τέτοιες ενέργειες «φαίνεται ότι αποσκοπούν στον εκφοβισμό Γεωργιανών για να μην ασκούν τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους και δεν συμβάλουν ουδόως στην επιστροφή της Γεωργίας στο ευρωατλαντικό μονοπάτι που επιθυμεί η πλειοψηφία των Γεωργιανών», ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία χωρίς να αναφερθεί άμεσα στην επίθεση που δέχθηκε ο Γκαχαρία.

Ο Βρετανός πρέσβης, Γκάρεθ Γουόρντ, χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητική» την κατάσταση στη Γεωργία.

