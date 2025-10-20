Γεωργιάδης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Τα εθνικά σύμβολα δεν ανήκουν σε κανέναν»

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να ενώνει όλους τους Έλληνες και να παραμένει σύμβολο έθνους, όχι χώρος για πολιτικές διαμαρτυρίες ή προσωπικά αιτήματα» επεσήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας ότι σε κανένα κράτος δεν οικειοποιείται μια μερίδα πολιτών ένα εθνικό σύμβολο για δικούς της σκοπούς.

Αναφορικά με τα πρόσφατα γεγονότα στο μνημείο, όπου συγγενείς θυμάτων των Τεμπών ξαναέγραψαν τα ονόματα των αγαπημένων τους, ο κ. Γεωργιάδης προέβλεψε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα επιχειρήσει να ακολουθήσει παρόμοιες ενέργειες για πολιτικούς λόγους.

Για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ότι «άλλο είναι να γράφει ένας πολιτικός βιβλίο για να καταγράψει τα γεγονότα όπως τα έζησε και άλλο να μετατρέψει ένα βιβλίο σε προεκλογικό φυλλάδιο». Παράλληλα σημείωσε ότι ο Τσίπρας είχε μεγάλο ταλέντο στην επικοινωνία, αλλά δεν το αξιοποίησε για το δημόσιο συμφέρον, ενώ επεσήμανε τη διαφορά στις εκλογικές αναμετρήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

