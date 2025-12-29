Γεωργιάδης για αγρότες: Πλέον χάνουν το δίκιο τους

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις δήλωσε:«Θεωρώ ότι τώρα οι αγρότες χάνουν πλέον το δίκιο τους γιατί αντικειμενικά η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει αυτά που μπορούσαν να ικανοποιηθούν».

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στο Action24, «ακούω κάποιους να λένε ότι θέλουν διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων. Δηλαδή, κλείνουν τους δρόμους γιατί θέλουν διπλάσια σύνταξη. Να κλείσουν τότε και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τον δρόμο επειδή θέλουν διπλάσια σύνταξη. Να κλείσουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι τον δρόμο για να πάρουν διπλάσια σύνταξη. Συγγνώμη, αυτό είναι σοβαρό αγροτικό αίτημα; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Δεν είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες στέκονται με το μέρος τους. Δεν τα ακούω αυτά. Δηλαδή αυτοί που περίμεναν 30 ώρες στον δρόμο δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο υπέρ των αγροτών. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Αυτοί που έχουν άδικο, έχουν άδικο. Κλείνουν τον δρόμο για να καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Μπορεί να καταργηθεί και δεν το ήξερα;»

