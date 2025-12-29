Γεωργιάδης για αγρότες: Πλέον χάνουν το δίκιο τους

Αδωνις Γεωργιάδης: «Δεν είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες στέκονται με το μέρος τους».

Γεωργιάδης για αγρότες: Πλέον χάνουν το δίκιο τους
29 Δεκ. 2025 10:41
Pelop News

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης  αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις δήλωσε:«Θεωρώ ότι τώρα οι αγρότες χάνουν πλέον το δίκιο τους γιατί αντικειμενικά η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει αυτά που μπορούσαν να ικανοποιηθούν».

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στο Action24, «ακούω κάποιους να λένε ότι θέλουν διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων. Δηλαδή, κλείνουν τους δρόμους γιατί θέλουν διπλάσια σύνταξη. Να κλείσουν τότε και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τον δρόμο επειδή θέλουν διπλάσια σύνταξη. Να κλείσουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι τον δρόμο για να πάρουν διπλάσια σύνταξη. Συγγνώμη, αυτό είναι σοβαρό αγροτικό αίτημα; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Δεν είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες στέκονται με το μέρος τους. Δεν τα ακούω αυτά. Δηλαδή αυτοί που περίμεναν 30 ώρες στον δρόμο δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο υπέρ των αγροτών. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Αυτοί που έχουν άδικο, έχουν άδικο. Κλείνουν τον δρόμο για να καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Μπορεί να καταργηθεί και δεν το ήξερα;»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Η σκοτεινή ενέργεια ίσως αλλάζει: Το σενάριο της «Μεγάλης Σύνθλιψης» επαναφέρει το ερώτημα για το τέλος του Σύμπαντος
12:00 Πάτρα: Οι «Μποναμάδες» στήθηκαν στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων – «Αρωμα» παλιάς Πρωτοχρονιάς
11:58 Ζελένσκι – Τραμπ: Χωρίς ρήξη αλλά με ανοιχτά «αγκάθια» οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία
11:55 Νεκρός 84χρονος στον όρμο Φαλήρου, κοντά στις εκβολές του Κηφισού
11:51 Πάτρα: Στη Λαϊκή Αγορά της οδού Μακεδονίας ο Διονύσης Πλέσσας – Μήνυμα στήριξης σε επαγγελματίες και αγρότες
11:46 Παράσυρση πεζού στο κέντρο της Πάτρας – Συναγερμός στη διασταύρωση Αγ. Ανδρέου και Ερμού
11:44 Αχαΐα: Αποκαταστάθηκε και αποδόθηκε στη λατρεία ο βυζαντινός ναός Αγίου Νικολάου
11:33 Τραγωδία στην Κάτω Τούμπα: Κατέληξε η 78χρονη μετά τη φωτιά σε πολυκατοικία
11:27 Γιορτή αθλητισμού στην Πάτρα: Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου στα Ζαρουχλέικα και τιμητικό τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του Νίκου Μοίραλη ΦΩΤΟ
11:22 «Δεν άντεχα να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται»: Τι λέει ο ήρωας της επίθεσης στο Μπόνταϊ
11:16 Θλίψη στη Δυτική Αχαΐα για τον θάνατο του 30χρονου Αλέξανδρου Παπαζαφείρη – Συλλυπητήρια από τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο
11:12 Χρηματοδότηση 4,14 εκατ. ευρώ για φοιτητικές εστίες: Στον σχεδιασμό και η Εστία του Πανεπιστημίου Πάτρας στο Κουκούλι
11:01 Νεκροί ορειβάτες – Βαρδούσια: Πώς μπορεί να προκάλεσαν οι ίδιοι τη χιονοστιβάδα
10:55 Avatar: Φωτιά και Στάχτη – Όταν ο μύθος γίνεται αποκαΐδια
10:54 Ελληνες του εξωτερικού: Θα εκλέγουν τρεις βουλευτές, το νέο νομοσχέδιο
10:48 Πένθος για την οικογένεια Λαμπρόπουλου
10:48 Εισήγηση Κακλαμάνη για «κόφτη» στη live μετάδοση των Εξεταστικών Επιτροπών
10:41 Γεωργιάδης για αγρότες: Πλέον χάνουν το δίκιο τους
10:32 Διαψεύδουν οι αγρότες τη συμμετοχή τους στα μπλόκα που πάνε σε διάλογο με την Κυβέρνηση
10:19 Σήμερα δικάζεται ο Αρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή, τι υποστηρίζει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ