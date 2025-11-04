Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: «Δεν μπορούμε να φέρνουμε τους υπουργούς προ τετελεσμένων – Λάθος ο χειρισμός»

Παρέμβαση με αιχμές από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την υπόθεση των ΕΛΤΑ, λίγο πριν από την έκτακτη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής. Μίλησε για θεσμικό πρόβλημα, κακό χειρισμό και έλλειψη ενημέρωσης των βουλευτών της ΝΔ.

04 Νοέ. 2025 12:56
«Δεν μπορούμε να φέρνουμε τους υπουργούς προ τετελεσμένων» δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στις εξελίξεις που προκάλεσε η απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, λίγες ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε την απόφαση «ορθολογική αλλά εφαρμοσμένη με τον χειρότερο δυνατό τρόπο», επισημαίνοντας ότι είναι παράνομη οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό, καθώς απαγορεύεται από τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. «Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα μπορούσε να έχει εκπονήσει το σχέδιο εγκαίρως, να το ανακοινώσει με σαφές χρονοδιάγραμμα ώστε να ενημερωθούν οι τοπικές κοινωνίες και οι βουλευτές. Εγώ, ως αντιπρόεδρος της ΝΔ, δεν το ήξερα. Άρα δεν το ήξερε κανένας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «η Δημοκρατία μας παραμένει κοινοβουλευτική», επισημαίνοντας πως «μια τόσο σοβαρή υπόθεση δεν μπορεί να μην έχει περάσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ». Όπως σημείωσε, το σχέδιο δεν πρέπει να εφαρμοστεί αν δεν προηγηθεί δημόσιος και κοινοβουλευτικός διάλογος, καθώς «το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν οι βουλευτές συνιστά σοβαρό θεσμικό πρόβλημα».

Αναφερόμενος στη λειτουργία των τοπικών υποκαταστημάτων, ο υπουργός επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει πρόβλεψη για διάδοχα πρακτορεία ώστε οι πολίτες, ιδίως οι συνταξιούχοι, να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται. «Υπήρχαν πολλοί ανθρώπινοι τρόποι να γίνει σωστά. Δεν μπορεί να έρχονται οι βουλευτές προ τετελεσμένων», ανέφερε.

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο αρμόδιος υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου δεν έχει άμεση αρμοδιότητα, καθώς τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο Υπερταμείο, υπενθυμίζοντας ότι «η μεταφορά τους εκεί έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ». «Εδώ υπήρξε λάθος χειρισμός. Το Υπερταμείο δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς να ενημερώνει την κυβέρνηση, όπως και η κυβέρνηση δεν μπορεί να μην ξέρει τι γίνεται στη χώρα», κατέληξε ο υπουργός.
