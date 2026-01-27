Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτηση»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε «εντελώς ακροδεξιά» την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στα social media για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την προσεχή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν. Η ανάρτηση της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 και ζητά από τον πρωθυπουργό να γνωστοποιήσει τα θέματα συζήτησης και τις θέσεις της κυβέρνησης, ενώ τονίζει ότι οποιαδήποτε απεμπόληση εθνικής κυριαρχίας ή δικαιωμάτων από το διεθνές δίκαιο συνιστά «εθνική προδοσία».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι «η Ελλάδα έχει πληρώσει με ποτάμια αίματος» τέτοιους χαρακτηρισμούς και υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να εκστομίζονται τόσο εύκολα κατηγορίες όπως εθνική προδοσία». Επανέλαβε ότι από την αρχή είχε επισημάνει πως, εάν η κ. Καρυστιανού επιλέξει καθημερινή πολιτική τοποθέτηση, «θα κάνει καλό σε εμάς», αλλά πρόσθεσε ότι ο λόγος της φέρει «ακροδεξιό πρόσημο». Αναφερόμενος ειδικά στην τελευταία ανάρτηση, τόνισε: «Έχω πει ότι έχει ακροδεξιό πρόσημο ο λόγος της, εκείνη διαμαρτυρήθηκε, αλλά η ανάρτησή της είναι εντελώς ακροδεξιά».

Ο υπουργός υπενθύμισε τη δική του στάση στη Συμφωνία των Πρεσπών: «Εγώ που ήμουν στα κάγκελα και πήγα στα συλλαλητήρια, έλεγα ότι ο Τσίπρας δεν είναι προδότης», εξηγώντας γιατί θεωρεί προβληματική τη χρήση τέτοιων όρων.

Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης έχει υποστεί αδικία, ενώ στην πραγματικότητα οι επιδόσεις της είναι πολύ καλές. Αναρωτήθηκε ρητορικά: «Υπάρχει κάποιος που εισηγείται τα ταραγμένα νερά, να έχουμε τους στόλους στο Αιγαίο;». Τόνισε ότι «τα ήρεμα νερά είναι κατά βάση η λογική επιλογή για την Ελλάδα, γιατί είμαστε φιλειρηνική δύναμη» και ωφελούν τη χώρα για τρεις λόγους:

Είναι αυτό που επιθυμεί η ελληνική κοινωνία,

Δίνουν χρόνο για εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων,

Προστατεύουν τον τουρισμό, βασικό πυλώνα της οικονομίας.

Χαρακτήρισε «μπούρδα» τις επικρίσεις κατά του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «το να κατηγορούμε τον Γεραπετρίτη ή τον Μητσοτάκη γιατί έχει πετύχει κάτι που θέλουν και τα 11 εκατ. Έλληνες είναι μπούρδα». Πρόσθεσε ότι «πρέπει να είσαι χαζός για να μην θέλεις τα ήρεμα νερά».

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι «θα έρθει και η ώρα του καλωδίου, θα ποντιστεί την κατάλληλη στιγμή» και υπογράμμισε ότι «δεν υποχωρεί ούτε χιλιοστό η κυβέρνηση από τα εθνικά δικαιώματα, δεν περιμένουμε την Καρυστιανού να μας το πει».

