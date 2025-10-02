Γεωργιάδης για Ρούτσι: «Όταν αισθανόμαστε αδιαθεσία πάμε σε νοσοκομείο»

Αναφερόμενος στον πατέρα του Ντένις Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, ο υπουργός Υγείας έγραψε αρχικά ότι «χθες αναφέρθηκε ότι αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Λόγω της αδιαθεσίας του αυτής μεταφέρθηκε σε… ξενοδοχείο.

02 Οκτ. 2025 14:34
Νέα τοποθέτηση για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μία ημέρα μετά το «η απεργία πείνας του είναι οργανωμένη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Αναφερόμενος στον πατέρα του Ντένις Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, ο υπουργός Υγείας έγραψε αρχικά ότι «χθες αναφέρθηκε ότι αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Λόγω της αδιαθεσίας του αυτής μεταφέρθηκε σε… ξενοδοχείο.


Σήμερα στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ξεκαθάρισα ως υπουργός Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας ότι:

α) όταν αισθανόμαστε αδιαθεσία μετά μάλιστα από 17 μέρες απεργία πείνας δεν πάμε σε ξενοδοχείο αλλά σε νοσοκομείο. Όσοι συμβουλεύουν τον κ. Ρούτσι να αρνείται επανειλημμένως και καθημερινώς τις προσφερόμενες από το ΕΚΑΒ εξετάσεις του, αναλαμβάνουν και την ποινική ευθύνη εάν πάθει κάτι η υγεία του».

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης έστειλε μήνυμα στον Πάνο Ρούτσι που έχει πλέον συμπληρώσει 18 ημέρες αφαγίας:

«Σήμερα ενημέρωσα το κοινό ότι, υπάρχει σταθερά δύναμη του ΕΚΑΒ κοντά του, για παν ενδεχόμενο και ότι ο ίδιος σταθερά αρνείται τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.

Τον παρακαλώ να μας επιτρέψει να του κάνουμε όλες τις ενδεδειγμένες εξετάσεις ώστε να ξέρουμε καλά σε τι κατάσταση είναι η υγεία του και να τον συμβουλέψουν οι γιατροί μας σωστά».
