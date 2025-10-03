Γεωργιάδης για Ρούτσι: «Τα αιτήματα εκταφής και εξετάσεων μπορούν να υποβληθούν με την έναρξη της δίκης»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, απαντώντας παράλληλα και στις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο οποίος τόνισε στη Βουλή ότι δεν μπορεί να απαγορευτεί σε έναν πατέρα να διερευνήσει τα αίτια του θανάτου του παιδιού του.

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι, με την έναρξη της δίκης, ο κ. Ρούτσι ή οποιοσδήποτε άλλος γονέας μπορεί να υποβάλει τα σχετικά αιτήματα. Αν αυτά γίνουν δεκτά από τη δικαιοσύνη, η διαδικασία δεν θα καθυστερήσει, καθώς θα εξελίσσεται παράλληλα με τη δίκη.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός σημειώνει:

«Ένας γονέας που χάνει το παιδί του ζει ανείπωτο πόνο και αξίζει σεβασμό. Ωστόσο, υπάρχουν περίπλοκες καταστάσεις που απαιτούν προσεκτική αντιμετώπιση, όπως η υποστήριξη ή όχι του αιτήματος του κ. Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στα οστά του παιδιού του».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η κοινή γνώμη τείνει να θεωρεί ότι όποιος δεν υποστηρίζει άμεσα το αίτημα, είναι εναντίον των γονέων. Ωστόσο, πολλοί γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους στα Τέμπη υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα είναι να ξεκινήσει η δίκη όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Ο υπουργός κατηγορεί επίσης τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για στρατηγική καθυστέρησης της δίκης, χρησιμοποιώντας αναβολές και ένδικα μέσα, με στόχο να κρατάει την υπόθεση στην επικαιρότητα και να αποδίδεται η καθυστέρηση στην κυβέρνηση.

Καταλήγοντας, ο κ. Γεωργιάδης υπενθυμίζει ότι με την έναρξη της δίκης οι γονείς μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους χωρίς να καθυστερεί η διαδικασία, ικανοποιώντας έτσι και όσους ζητούν εξετάσεις και όσους προτεραιότητα έχουν την ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης.

