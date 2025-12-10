Γεωργιάδης για τα ακυρωμένα PET-SCAN στο ΠΑΓΝΗ: «Δεν μπορείς να έχεις δίκιο και να καταστρέφεις τον διπλανό σου»

Σφοδρή αντίδραση από τον υπουργό Υγείας για την ακύρωση 20 ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ, λόγω των αγροτικών μπλόκων που εμπόδισαν τη μεταφορά του ειδικού φαρμάκου στο Ηράκλειο.

Γεωργιάδης για τα ακυρωμένα PET-SCAN στο ΠΑΓΝΗ: «Δεν μπορείς να έχεις δίκιο και να καταστρέφεις τον διπλανό σου»
10 Δεκ. 2025 11:42
Pelop News

Την έντονη ενόχλησή του για την ακύρωση δεκάδων προγραμματισμένων εξετάσεων PET-SCAN στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο ΕΡΤNews.

Αφορμή αποτέλεσε η ακύρωση των ραντεβού 20 ογκολογικών ασθενών, καθώς το ειδικό σκιαγραφικό φάρμακο που απαιτείται για τη συγκεκριμένη εξέταση κατασκευάζεται αποκλειστικά στην Αθήνα και μεταφέρεται καθημερινά αεροπορικώς στο Ηράκλειο. Το ΠΑΓΝΗ διαθέτει το μοναδικό μηχάνημα PET-SCAN στην Κρήτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ήδη αυξημένος όγκος περιστατικών και μεγάλοι χρόνοι αναμονής.

Το αεροσκάφος που μετέφερε το υλικό δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων οι αγρότες είχαν αποκλείσει τους αεροδιαδρόμους. Έτσι, η αλυσίδα μεταφοράς διακόπηκε και όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού μετατίθενται χρονικά.


«Όσο δίκιο και να έχεις, δεν μπορείς να καταστρέφεις τον διπλανό σου», ανέφερε σε έντονο ύφος ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα είναι η ταλαιπωρία δεκάδων καρκινοπαθών. «Ανατρέψανε όλη τη ροή των ασθενών. Είναι απαράδεκτο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως δεν αμφισβητεί το δίκαιο των αγροτών, αλλά έθεσε σαφή όρια στις μορφές κινητοποίησης. «Άλλο να έχεις δίκιο, άλλο να κλείνεις αεροδρόμια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι «εκνευρισμένος», καθώς το Υπουργείο Υγείας έχει δουλέψει συστηματικά, σε συνεργασία με πολλούς φορείς, ώστε το PET-SCAN στο ΠΑΓΝΗ να λειτουργεί απρόσκοπτα.

«Δεν μπορείς να έρχεσαι και να τα ανατρέπεις όλα αυτά επειδή έτσι σου κάπνισε», κατέληξε.

