Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Ανάρτησε βίντεο και μιλά για στοχοποίηση και βία

Βίντεο που – όπως αναφέρει – αποτυπώνει όσα συνέβησαν έξω από το Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας ανάρτησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρώντας να δώσει τη δική του εκδοχή για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την παρουσία του στο σημείο.

Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι στο οπτικό υλικό καταγράφεται η πλήρης εξέλιξη του περιστατικού και ότι ο ίδιος δεν υπήρξε θύτης αλλά αποδέκτης βίας. Παράλληλα σημειώνει ότι το επεισόδιο δεν εκτυλίχθηκε μπροστά του, όπως – κατά τον ίδιο – παρουσιάστηκε, αλλά στο πλάι.

Λίγες ώρες μετά τα γεγονότα, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο υπουργός είχε αναφερθεί στην παρουσία της αστυνομίας, εκφράζοντας την άποψη ότι η παρέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας απέτρεψε σοβαρότερη εξέλιξη της έντασης. Παράλληλα ευχαρίστησε δημόσια την ΕΛ.ΑΣ. για τον τρόπο που χειρίστηκε την κατάσταση.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι από τα διαθέσιμα βίντεο – όπως είπε – προκύπτει πως η ένταση προκλήθηκε από πλευράς διαδηλωτών, ενώ αναφέρθηκε και σε περιστατικό με γιατρό που συνελήφθη, ισχυριζόμενος ότι δέχθηκε εξύβριση και επίθεση.

Το περιστατικό συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από τις συνθήκες των επεισοδίων, με το δημοσιοποιημένο υλικό να αποτελεί πλέον μέρος της δημόσιας αντιπαράθεσης.

