Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Ανάρτησε βίντεο και μιλά για στοχοποίηση και βία

Βίντεο από τα επεισόδια έξω από το Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας δημοσιοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι καταγράφεται ολόκληρη η εξέλιξη του περιστατικού και πως ο ίδιος υπήρξε στόχος επιθέσεων.

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Ανάρτησε βίντεο και μιλά για στοχοποίηση και βία
24 Φεβ. 2026 12:35
Pelop News

Βίντεο που – όπως αναφέρει – αποτυπώνει όσα συνέβησαν έξω από το Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας ανάρτησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρώντας να δώσει τη δική του εκδοχή για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την παρουσία του στο σημείο.

Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι στο οπτικό υλικό καταγράφεται η πλήρης εξέλιξη του περιστατικού και ότι ο ίδιος δεν υπήρξε θύτης αλλά αποδέκτης βίας. Παράλληλα σημειώνει ότι το επεισόδιο δεν εκτυλίχθηκε μπροστά του, όπως – κατά τον ίδιο – παρουσιάστηκε, αλλά στο πλάι.

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Ανάρτησε βίντεο και μιλά για στοχοποίηση και βία

Λίγες ώρες μετά τα γεγονότα, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο υπουργός είχε αναφερθεί στην παρουσία της αστυνομίας, εκφράζοντας την άποψη ότι η παρέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας απέτρεψε σοβαρότερη εξέλιξη της έντασης. Παράλληλα ευχαρίστησε δημόσια την ΕΛ.ΑΣ. για τον τρόπο που χειρίστηκε την κατάσταση.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι από τα διαθέσιμα βίντεο – όπως είπε – προκύπτει πως η ένταση προκλήθηκε από πλευράς διαδηλωτών, ενώ αναφέρθηκε και σε περιστατικό με γιατρό που συνελήφθη, ισχυριζόμενος ότι δέχθηκε εξύβριση και επίθεση.

Το περιστατικό συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από τις συνθήκες των επεισοδίων, με το δημοσιοποιημένο υλικό να αποτελεί πλέον μέρος της δημόσιας αντιπαράθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:47 Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία»
14:41 Αχαΐα: 107 συλλήψεις στην κορύφωση του Καρναβαλιού – Σαρωτικοί έλεγχοι για ναρκωτικά, όπλα και παραβατικότητα
14:35 Βόλος: Στο μικροσκόπιο επεισόδιο σε παιδικό σταθμό – Στο αυτόφωρο δύο βρεφοκόμοι, μήνυση και από τον πατέρα
14:28 Σε λειτουργία το νέο υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ στον e-ΕΦΚΑ – Νέες ψηφιακές δυνατότητες για εργαζόμενους
14:19 Καλάβρυτα: Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις το Σαββατοκύριακο για κατοίκους της Αροανίας
14:13 Μαρινάκης για Δένδια: «Μεγεθύνθηκε το θέμα» – Μήνυμα ενότητας και αιχμές για Τέμπη, Υγεία και εξωτερική πολιτική
14:10 Σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Ήλιδας για τις εκτεταμένες κατολισθήσεις στην Πηνεία
14:05 Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια – Μνημόσυνο στη μνήμη του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
14:01 Έρευνα για το «τέρας του Βελγίου» Μαρκ Ντιτρού: Βρέθηκαν 200 γυμνές φωτογραφίες παιδιών στο κελί του
14:00 Ετοιμο το Αίγιο ν’ αλλάξει πίστα: Η αξιοποίηση του Λιμανιού είναι το μεγάλο δέλεαρ
13:56 Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Παράνομη η εντολή εκταφής» – Ένταση στη δίκη για τα βίντεο
13:50 Πάτρα: Απάντηση της Δημοτικής Αρχής για τον Αποκριάτικο Χορό Δημάρχου
13:46 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
13:36 Στα τέλη Μαρτίου οι ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό – Το οικονομικό στίγμα της κυβέρνησης για το 2026
13:33 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Ερωτήματα για Φράγμα Πηνειού, αναπλάσεις, αποζημιώσεις και υποδομές στη λογοδοσία της Περιφέρειας
13:29 Ζελένσκι από το καταφύγιο: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία στέκεται ακόμη» ΒΙΝΤΕΟ
13:22 Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
13:17 Γ’ Εθνική: Η ώρα της αλήθειας, κλήρωση και ημερομηνίες play offs-outs
13:16 Φορολογικές δηλώσεις 2025: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Εκπτώσεις φόρου και τι ισχύει για το «φορολογικό διαζύγιο»
13:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατίθενται τα πορίσματα της Εξεταστικής – Στην Ολομέλεια τον Μάρτιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ