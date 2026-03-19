Γεωργιάδης για την καταγγελία ασθενούς: «Βρήκαμε ραντεβού για σήμερα» – Τι έδειξε live με το MyHealth App

Στη δημόσια καταγγελία γυναίκας, η οποία ανέφερε ότι επί τέσσερις μήνες προσπαθούσε χωρίς αποτέλεσμα να κλείσει ραντεβού με γαστρεντερολόγο, απάντησε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», επιχειρώντας να αντικρούσει όσα ειπώθηκαν για δυσλειτουργία στην πρόσβαση των πολιτών σε ιατρικά ραντεβού.

Ο υπουργός επέλεξε να απαντήσει επί τόπου, παρουσιάζοντας ζωντανά τη διαδικασία μέσα από το MyHealth App και υποστηρίζοντας ότι το σύστημα όχι μόνο λειτουργεί, αλλά προσφέρει πιο εύκολη πρόσβαση από ποτέ σε δωρεάν ραντεβού με ειδικευμένους γιατρούς.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι μέσω της εφαρμογής ο πολίτης μπορεί πολύ εύκολα να αναζητήσει διαθέσιμα ραντεβού, ακόμη και με βάση την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου. Μάλιστα, έδειξε στον αέρα βήμα-βήμα τη διαδικασία, επιλέγοντας την ειδικότητα του γαστρεντερολόγου, προκειμένου να αποδείξει ότι υπήρχαν διαθέσιμες επιλογές.

Όπως είπε, τα αποτελέσματα που εμφανίστηκαν στην οθόνη αφορούσαν ραντεβού για την ίδια ημέρα, ενώ διευκρίνισε ότι επρόκειτο για δωρεάν επισκέψεις. Στη συνέχεια έκανε αντίστοιχη αναζήτηση και για νοσοκομειακά ραντεβού, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι υπήρχαν διαθέσιμες επιλογές ακόμη και σε νοσοκομεία που, σύμφωνα με την καταγγελία, εμφανίζονταν ως μη προσβάσιμα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο υπουργός επιχείρησε να αμφισβητήσει τη βασιμότητα της αναφοράς περί τετράμηνης αναμονής, λέγοντας ουσιαστικά ότι το σύστημα έδινε λύση σε πραγματικό χρόνο. Στο ίδιο πλαίσιο σχολίασε και την αναφορά που έγινε στη γραμμή 1566, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς δεν κατέστη δυνατό να εξυπηρετηθεί η πολίτης, εφόσον -όπως υποστήριξε- η σχετική διαδικασία είναι απλή και άμεσα διαθέσιμη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε από την καταγγελία δεν ανταποκρίνεται στη συνολική πραγματικότητα του συστήματος και υποστήριξε πως η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα ιδιαίτερα εύχρηστο μοντέλο αναζήτησης και κλεισίματος ραντεβού με εξειδικευμένους γιατρούς.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι η πρόσβαση σε δωρεάν ραντεβού με ειδικευμένο ιατρό είναι σήμερα πιο εύκολη από ποτέ, παρουσιάζοντας το MyHealth App ως βασικό εργαλείο αυτής της διαδικασίας.

