Ο δημιουργός της ψευδούς ανάρτησης αναγνώρισε το λάθος του.Το περιστατικό θεωρείται λήξαν, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας

Γεωργιάδης για την συγνώμη για την fake δήλωση: «Γενναίοι μέχρι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες»
29 Σεπ. 2025 9:05
Pelop News

Τέλος πήρε η αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει γύρω από ψευδή δήλωση, η οποία αποδόθηκε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Ο χρήστης που δημοσίευσε την ανάρτηση παραδέχτηκε δημόσια το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη.

«Η ανάρτηση βασίστηκε σε σατιρικό περιεχόμενο του ιστότοπου Το Κουλούρι. Δεν αντιστοιχεί σε πραγματικά γεγονότα ούτε αφορά τον κ. Γεωργιάδη. Ζητώ συγγνώμη για την παρανόηση, δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου», ανέφερε στην ανάρτηση που ανάρτησε εκ νέου ο λογαριασμός «Μαλβίνα».

Η ψευδής δήλωση που αποδόθηκε στον υπουργό ήταν η φράση «Κύριε Ρούτσι, υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που δεν έχουν να φάνε», η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε δική του τοποθέτηση, ξεκαθάρισε πως ουδέποτε έκανε τέτοιου είδους σχόλιο. «Ποτέ δεν σχολιάζω ενέργειες ή δηλώσεις συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, από σεβασμό στον πόνο τους», ανέφερε, τονίζοντας πως θα προσέφευγε στη Δικαιοσύνη αν δεν υπήρχε διάψευση.

Μετά την αναδίπλωση του δημιουργού της ανάρτησης, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι το ζήτημα έχει κλείσει νομικά, αφήνοντας όμως αιχμές για τον τρόπο που διαδίδονται ψευδείς ειδήσεις στα social media. «Αναλογιστείτε όλοι αυτοί που μας βρίζουν όλη μέρα με ψέματα, πόσο θα το τολμούσαν στην πραγματικότητα, χωρίς την ψευδαίσθηση ασφάλειας που τους προσφέρει το πληκτρολόγιο… “γενναίοι” ως την ώρα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες», σχολίασε χαρακτηριστικά.
