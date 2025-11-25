Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Η μόνη σωστή πράξη ήταν η κωλοτούμπα»

Δριμύτατη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο του «Ιθάκη» εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στο Action 24, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό «φοβερό δημαγωγό» που «δεν έχει πει ούτε μία συγγνώμη».

«Για μένα το βιβλίο είναι ακατανόητο. Βγαίνει και λέει ότι ο Λαφαζάνης ήταν UFO, η Κωνσταντοπούλου νάρκισσος, ο Βαρουφάκης σελέμπριτι που δεν καταλάβαινε τίποτα. Όταν ένας CEO επιλέγει μόνο κακούς συνεργάτες, φταίνε οι συνεργάτες ή ο CEO;» διερωτήθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Συμφωνία των Πρεσπών: «Είναι βέβαιο ότι η μεγάλη συμπάθεια της Μέρκελ για τον Τσίπρα προέρχεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είχε κάνει πολιτική συμφωνία με τους Γερμανούς που την περίμεναν 15 χρόνια. Έχει μπλέξει τη χώρα για πάντα. Κάνω τον σταυρό μου που σώθηκε η Ελλάδα, ότι η Ακρόπολη είναι ακόμα όρθια είναι θαύμα».

Ο υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε ωστόσο την «κωλοτούμπα» μετά το δημοψήφισμα του 2015: «Η μόνη ορθή πολιτική πράξη του Τσίπρα ήταν αυτή. Αν μας πήγαινε στη δραχμή, δεν θα μπορούσαμε να πούμε κιχ. Είχαμε δει τα σχέδια της ΕΚΤ: ελικόπτερα να ρίχνουν νερά και τρόφιμα στις μεγάλες πόλεις, στρατός γύρω από σούπερ μάρκετ και την Τράπεζα της Ελλάδος, λεφτά από το εξωτερικό για καύσιμα και φάρμακα. Η εποχή της δραχμής θα ήταν σαν τη Γάζα. Εκείνη τη στιγμή θα ακολουθούσε εμφύλιος».

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης θυμήθηκε: «Την γνώρισα στην επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ. Μόνο με τον Κασιδιάρη τα είχε βρει, ψήφιζαν τα ίδια. Όταν την πρότεινε ο Τσίπρας για Πρόεδρο Βουλής, κοιταχτήκαμε με τον Κοντονή και πήγαμε να σκάσουμε στα γέλια. Ο μόνος που δεν είχε καταλάβει τι ήταν η Ζωή ήταν ο Τσίπρας».

