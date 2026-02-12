Γεωργιάδης: Η Ζωή πήγε να μου κάνει μήνυση με… robe de chambre και έγινε ρεζίλι

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με σκωπτικό tweet έδωσε συνέχεια στην αντιπαράθεση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου που ζητούσε να παραιτηθεί ο ίδιος ή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε ανάρτησή της νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει sms που απέστειλε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, διαμαρτυρόμενη για ο υπουργός Υγείας ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που κατέθεσε η ίδια εναντίον του. Ζητούσε μάλιστα από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος!

Σχολιάζοντας την αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μέσω της πλατφόρμας X: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…» συνοδεύοντας την ανάρτησή του με γέλια.

