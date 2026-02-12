Γεωργιάδης: Η Ζωή πήγε να μου κάνει μήνυση με... robe de chambre και έγινε ρεζίλι

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με σκωπτικό tweet έδωσε συνέχεια στην αντιπαράθεση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου που ζητούσε να παραιτηθεί ο ίδιος ή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στα άκρα η Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms στον Χρυσοχοΐδη, κάνει λόγο για παρακράτος επειδή αστυνομικός ενημέρωσε τον Γεωργιάδη ότι τον μήνυσε

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε ανάρτησή της νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει sms που απέστειλε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, διαμαρτυρόμενη για ο υπουργός Υγείας ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που κατέθεσε η ίδια εναντίον του. Ζητούσε μάλιστα από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος!

Σχολιάζοντας την αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μέσω της πλατφόρμας X: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…» συνοδεύοντας την ανάρτησή του με γέλια.

Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…😂😂😂 https://t.co/9Emrt1P1wn — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 12, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



