Γεωργιάδης: «Καμία υπερεργασία» για την ειδικευόμενη που κατήγγειλε πως εφημέρευε 5 συνεχόμενες ημέρες

Σε ανάρτηση προχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης με την οποία θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την υπόθεση της ειδικευόμενης παιδιάτρου η οποία κατήγγειλε μέσω βίντεο πως εφημέρευε 5 ημέρες συνεχόμενες. Ο υπουργός Υγείας, στο πρώτο του μήνυμα ανέφερε πως τον ενημέρωσαν για το συγκεκριμένο βίντεο αλλά δεν έχει κανένα στοιχείο για τη νεαρή ειδικευόμενη ιατρό ώστε να παρέμβει και να εξακριβώσει τι έχει συμβεί.

Ζήτησε μάλιστα, εάν θέλει να επικοινωνήσει εκείνη μαζί του ή όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο να τον ενημερώσει ώστε να την βοηθήσει.

Ο Υπουργός Υγείας, στη νέα του απάντησή του ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει επικοινωνιακά παιχνίδια σε βάρος του ΕΣΥ ενώ γνωστοποίησε πως ο Διοικητής του νοσοκομείο όπου βρισκόταν η γιατρός, στην Σάμο, έμεινε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή.

Επίσης, έκανε γνωστός πως η νεαρή ειδικευόμενη: «Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου».

Η ανάρτησή του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ως προς το βίντεο με την ειδικευόμενη ιατρό που προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση στα social media. Πρόκειται για αγροτική ιατρό η οποία βάσει ενός νόμου αποφάσισε να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική. Ο Νόμος όμως αυτός, ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μην μετακινείσαι στην επαρχία, σε υποχρεώνει να μετακινείσαι με εντολή της ΥΠΕ σε Νοσοκομείο της επαρχίας εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 29, 2026

Προέκυψε λοιπόν τέτοια ανάγκη και με απόφαση της 2ας ΥΠΕ μετακινήθηκε για 5 ημέρες στη νήσο Σάμο, όπου και φιλοξενήθηκε δωρεάν σε ένα καινούργιο διαμέρισμα, το οποίο έχουμε κατασκευάσει για αυτές τις περιπτώσεις. Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Ο κ. Διοικητής δήλωσε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή. Για τις έκτακτες της αυτές υπηρεσίες πληρώθηκε κανονικά όπως προβλέπεται. Μετά την πρωινή μου ανακοίνωση κατέβασε τελικά την ανάρτησή της. Θέλω να πω για άλλη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ» έγραψε χαρακτηριστικά στην απάντησή του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Το βίντεο της γιατρού

Στο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, η νεαρή ειδικευόμενη παιδίατρος, φαίνεται να κλαίει και να διαμαρτύρεται λέγοντας πως εφημερεύει για πέντε συνεχόμενες ημέρες και πως έχει κάνει το νοσοκομείο, σπίτι.



Η γιατρός περιγράφει ότι δεν προλαβαίνει να φάει ή να κοιμηθεί καθώς το τηλέφωνο της χτυπά συνέχεια και εκείνη απαντά γιατί «δεν μπορεί να κάνει αλλιώς».

«Δεν πρέπει να πάω; Δεν μπορείτε να μου λέτε ότι αν με χρειαστείτε θα με φωνάξετε γιατί με έχετε χρειαστεί όλες τις φορές – είναι ψυχοφθόρο», λέει, ενώ προσθέτει: «Φοβάμαι να πάω στο δωμάτιο να ξεκουραστώ γιατί θα με φωνάξετε» και καταλήγει: «Είμαι κουρασμένη, δεν μπορώ άλλο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



