Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη: «Ήμουν ο πρώτος που είπα ότι δεν θέλει να γίνει η δίκη»

Νέα πολιτική σύγκρουση ξέσπασε με φόντο την υπόθεση των Τεμπών, μετά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι είχε από νωρίς αναδείξει τον ρόλο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σε σχέση με τη δικαστική πορεία της υπόθεσης, επικαλούμενος πλέον και παρεμβάσεις από τον χώρο της Δικαιοσύνης.

Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη: «Ήμουν ο πρώτος που είπα ότι δεν θέλει να γίνει η δίκη»
08 Απρ. 2026 12:11
Σε υψηλούς τόνους επανήλθε ο Άδωνις Γεωργιάδης απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνδέοντας ευθέως τη στάση της με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης των Τεμπών. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι είχε συγκρουστεί μαζί της περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον και επέμεινε ότι ήταν ο πρώτος που είχε διατυπώσει δημόσια την άποψη πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν επιθυμεί να προχωρήσει η δίκη.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί επιθέσεις, ύβρεις και ακόμη και μηνύσεις για τη στάση αυτή, ενώ έκανε λόγο και για έντονες κοινοβουλευτικές συγκρούσεις, παραδεχόμενος ότι και ο ίδιος είχε παρασυρθεί σε ορισμένες περιπτώσεις από το κλίμα της αντιπαράθεσης. Η βασική γραμμή της τοποθέτησής του, πάντως, ήταν ότι όσα υποστήριζε εδώ και καιρό αρχίζουν πλέον, όπως είπε, να επιβεβαιώνονται και από άλλες πλευρές.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας παρέπεμψε στις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις από τον δικαστικό χώρο, σημειώνοντας ότι πλέον οι συγκρούσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν περιορίζονται στο πολιτικό πεδίο. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είχε κινηθεί σε πολύ σκληρή γραμμή απέναντί της, κάνοντας λόγο ακόμη και για προσπάθεια παρακώλυσης της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ενώ ακολούθησε και παρέμβαση οκτώ δικαστικών λειτουργών που ζήτησαν πειθαρχικό έλεγχο για τη στάση της, αν και αποστασιοποιήθηκαν από το ύφος των ανακοινώσεων του προέδρου της Ένωσης, Χριστόφορου Σεβαστίδη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι πλέον, όπου κι αν βρεθεί, ακούει από πολίτες ότι είχε δίκιο στις αρχικές του εκτιμήσεις. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να παρουσιάσει τη σημερινή εικόνα ως πολιτική και θεσμική επιβεβαίωση μιας θέσης που, όπως λέει, είχε διατυπώσει όταν ακόμη ελάχιστοι την υιοθετούσαν δημόσια.

Η νέα αυτή τοποθέτηση του υπουργού προσθέτει ακόμη έναν κρίκο στην ήδη οξυμένη αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, μια υπόθεση που εξακολουθεί να παράγει έντονο πολιτικό φορτίο, σκληρές θεσμικές συγκρούσεις και δημόσιες τοποθετήσεις με βαρύ αποτύπωμα.

