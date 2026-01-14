Γεωργιάδης: «Οι κλειστοί δρόμοι θα σταματήσουν, όχι ο διάλογος» – Μηνύματα για αγρότες, Τέμπη, Novartis και ΕΣΥ

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις και τη συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους αγροτών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ACTION 24. Όπως δήλωσε, δεν υπάρχει λόγος –κατά την άποψή του– να οδηγηθεί η χώρα σε διχασμό, σημειώνοντας ότι οι πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου παραμένουν ανοιχτές για τον αγροτικό κόσμο και ότι λαμβάνονται μέτρα για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν τεθεί.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνέχισης των κινητοποιήσεων και ειδικά στο κλείσιμο δρόμων, τόνισε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί, όχι όμως υπό συνθήκες αποκλεισμών. Υπογράμμισε ότι, σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, θα υπάρξουν ποινικές και αστικές κυρώσεις, καθώς –όπως είπε– το κλείσιμο των συγκοινωνιών προκαλεί σοβαρή ζημιά στην οικονομία και συνιστά ποινικά αδικήματα. «Οι κλειστοί δρόμοι θα σταματήσουν, όχι ο διάλογος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για την αποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η απόφαση ελήφθη από το ίδιο το Δ.Σ. και όχι με πρωτοβουλία της ίδιας. Υποστήριξε ότι πλέον αποτελεί πολιτικό αντίπαλο και, ως εκ τούτου, θα υπόκειται στον ίδιο δημοκρατικό έλεγχο με κάθε πολιτικό πρόσωπο, σχολιάζοντας αντιφάσεις που –όπως είπε– έχουν καταγραφεί στις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Αναφορά έκανε και στην υπόθεση της Novartis, σημειώνοντας ότι υπήρξε τελεσίδικη καταδίκη των δύο ψευδομαρτύρων από το Εφετείο. Όπως δήλωσε, έχει ήδη δώσει εντολή στους νομικούς του εκπροσώπους για την κατάθεση αγωγών, τονίζοντας ότι οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν όσους είχαν κάνει λόγο για συκοφαντίες.

Για την έξαρση της γρίπης, ο υπουργός Υγείας προειδοποίησε ότι το φετινό κύμα είναι ισχυρότερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αναφέροντας ενδεικτικά αυξημένες εισαγωγές σε μεγάλα νοσοκομεία. Κάλεσε τους πολίτες να προχωρήσουν στον εμβολιασμό, επισημαίνοντας ότι αναμένεται και δεύτερο κύμα μέσα στον Φεβρουάριο.

Σχετικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε τη στήριξή του στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κάνοντας γνωστό ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών για πιθανές συνέργειες. Όπως ανέφερε, το ΕΣΥ βρίσκεται σε φάση βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και αλλάζει με ταχύ ρυθμό, δηλώνοντας περήφανος για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται.

Τέλος, αναφερόμενος στις αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν, άσκησε κριτική σε τμήματα της Αριστεράς, κάνοντας λόγο για επιλεκτική ευαισθησία και υποστηρίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση για τους νεκρούς διαδηλωτές στην Τεχεράνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



