Γεωργιάδης: Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου δύο από τους τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Τραγωδία στη Ρουμανία: Επέστρεψε στην Ελλάδα από την Τιμισοάρα το C130 που παρέλαβε τις επτά σορούς των οπαδών

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, οι τραυματίες, ηλικίας 20 και 28 ετών, υποβάλλονται σε εξετάσεις και βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική με εγκεφαλικές κακώσεις που δεν απαιτούν χειρουργική επέμβαση ή νοσηλεία σε ΜΕΘ, αλλά χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου.

Ο τρίτος τραυματίας είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόλις κριθεί ιατρικά εφικτή.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 29, 2026

