Τραγωδία στη Ρουμανία: Επέστρεψε στην Ελλάδα από την Τιμισοάρα το C130 που παρέλαβε τις επτά σορούς των οπαδών

Επέστρεψε στην Ελλάδα από την Τιμισοάρα το C130 που παρέλαβε τις επτά σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ. Μάλιστα οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο αεροδρόμιο με μηχανάκια για να συνοδεύσουν στην Τούμπα τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία.

Στη Θεσσαλονίκη ο Μάριος και ο Κώστας – Aπογειώθηκε το C-130 για τον επαναπατρισμό των επτά σορών

Τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο γήπεδο της Τούμπας οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν διοργανώσει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των χαμένων νεαρών

Στο αεροδρόμιο της πόλης της Ρουμανίας έγινε τρισάγιο για τα αδικοχαμένα παιδιά από τον μητροπολίτη Ιωάννη του Μπανάτ

Το μεσημέρι είχαν φθάσει στη Θεσσαλονίκη και οι δύο τραυματίες από το φονικό τροχαίο στη Ρουμανία.

