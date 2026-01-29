Στη Θεσσαλονίκη ο Μάριος και ο Κώστας – Aπογειώθηκε το C-130 για τον επαναπατρισμό των επτά σορών

Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν λίγο μετά τις 13:00 οι δύο τραυματίες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το φονικό τροχαίο στη Ρουμανία, ενώ την ίδια ώρα απογειώθηκε από την Ελευσίνα στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 για τον επαναπατρισμό των σορών των επτά νεαρών που έχασαν τη ζωή τους.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου οδηγήθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για τις απαραίτητες εξετάσεις και αναμένεται να παραμείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας μέχρι την εισαγωγή τους στις κλινικές. Ο τρίτος τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα και θα επιστρέψει στην Ελλάδα όταν οι γιατροί κρίνουν ότι είναι σε θέση να λάβει εξιτήριο.

Επαναπατρισμός των θυμάτων

Λίγο πριν τις 14:00 απογειώθηκε από την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας το αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό τη Ρουμανία, για τη μεταφορά στην Ελλάδα των σορών των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Εκδηλώσεις μνήμης και πένθος

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» αλλά και στο γήπεδο της Τούμπας, οργανωμένοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ διοργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των θυμάτων, αφήνοντας λουλούδια, κεριά και προσωπικά αντικείμενα. Στο γήπεδο βρέθηκε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος άναψε κεριά και άφησε λουλούδια σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τους επτά νεκρούς και τους τρεις τραυματίες.

Αθλητικές αποφάσεις και φόρος τιμής

Στο πλαίσιο του πένθους, η κερκίδα του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τη Λυών θα παραμείνει κλειστή, ενώ στο επόμενο ματς με τον Πανσερραϊκό αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Η Θεσσαλονίκη παραμένει σε κλίμα βαθιάς οδύνης, καθώς συγγενείς, φίλοι και φίλαθλοι αποχαιρετούν τα επτά νεαρά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

