Στη Θεσσαλονίκη ο Μάριος και ο Κώστας – Aπογειώθηκε το C-130 για τον επαναπατρισμό των επτά σορών

Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν οι δύο τραυματίες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο επαναπατρισμός των σορών των επτά θυμάτων. Το κλίμα παραμένει βαρύ, με εκδηλώσεις μνήμης σε αεροδρόμιο και Τούμπα.

Στη Θεσσαλονίκη ο Μάριος και ο Κώστας - Aπογειώθηκε το C-130 για τον επαναπατρισμό των επτά σορών
29 Ιαν. 2026 14:22
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν λίγο μετά τις 13:00 οι δύο τραυματίες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το φονικό τροχαίο στη Ρουμανία, ενώ την ίδια ώρα απογειώθηκε από την Ελευσίνα στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 για τον επαναπατρισμό των σορών των επτά νεαρών που έχασαν τη ζωή τους.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου οδηγήθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για τις απαραίτητες εξετάσεις και αναμένεται να παραμείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας μέχρι την εισαγωγή τους στις κλινικές. Ο τρίτος τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα και θα επιστρέψει στην Ελλάδα όταν οι γιατροί κρίνουν ότι είναι σε θέση να λάβει εξιτήριο.

Επαναπατρισμός των θυμάτων

Λίγο πριν τις 14:00 απογειώθηκε από την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας το αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό τη Ρουμανία, για τη μεταφορά στην Ελλάδα των σορών των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Εκδηλώσεις μνήμης και πένθος

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» αλλά και στο γήπεδο της Τούμπας, οργανωμένοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ διοργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των θυμάτων, αφήνοντας λουλούδια, κεριά και προσωπικά αντικείμενα. Στο γήπεδο βρέθηκε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος άναψε κεριά και άφησε λουλούδια σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τους επτά νεκρούς και τους τρεις τραυματίες.

Αθλητικές αποφάσεις και φόρος τιμής

Στο πλαίσιο του πένθους, η κερκίδα του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τη Λυών θα παραμείνει κλειστή, ενώ στο επόμενο ματς με τον Πανσερραϊκό αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Η Θεσσαλονίκη παραμένει σε κλίμα βαθιάς οδύνης, καθώς συγγενείς, φίλοι και φίλαθλοι αποχαιρετούν τα επτά νεαρά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:02 Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες στην Πάτρα και όλη τη χώρα
14:58 Τραγωδία χωρίς τέλος: Ο Δημήτρης Μαρωνίτης είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο στη Ρουμανία
14:50 ΠΑΣΟΚ για επιστολική ψήφο αποδήμων: «Θετική διάθεση, με έμφαση στη διαφάνεια και την αντιπροσωπευτικότητα»
14:42 Δένδιας από τη φρεγάτα «Κίμων»: Επίσπευση της ανανέωσης της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας
14:38 Ν. Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σχεδιάζει το μέλλον της ως ενιαία και αδιάσπαστη οντότητα» – Παρουσίαση της νέας Χωρικής Επένδυσης, ύψους 56 εκατ. ευρώ
14:38 Επιστολική ψήφος και περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού: Ο «οδικός χάρτης» της κυβέρνησης για τις εκλογές του 2027
14:33 Βάρη: Στο φως αυτοκίνητο στο ρέμα Κόρμπι μετά την κακοκαιρία ΒΙΝΤΕΟ
14:22 Στη Θεσσαλονίκη ο Μάριος και ο Κώστας – Aπογειώθηκε το C-130 για τον επαναπατρισμό των επτά σορών
14:11 Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – χωρίς δικηγόρο στην απολογία
14:08 Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ευλογιά προβάτων – Φαρμάκης: «Στόχος να μπει τέλος στον ιό»
14:00 Πάτρα: Στα έγκατα των σιντριβανιών της πλατείας Γεωργίου – Ο φακός της «Π» εισήλθε στο υπόγειο του μνημείου
13:59 Μαρινάκης: Σε εξέλιξη οι έρευνες για Βιολάντα και τροχαίο στη Ρουμανία – Επιστολική ψήφος, στέγη και ευλογιά στην ατζέντα
13:54 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Το τελευταίο «αντίο» στη 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα – Βουβός θρήνος σε Καρδίτσα και Τρίκαλα
13:48 Τζουμάκας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Διαχρονική άγρια διαφθορά με ευθύνες πολιτικής ηγεσίας και φορέων»
13:47 Σύλληψη για παράνομη υλοτομία στο Δάσος Στροφυλιάς – Επιχείρησαν να παρασύρουν δασικό υπάλληλο
13:45 Εργαστήρι «Τα πολύτιμα μας συναισθήματα» στο ΚΑΠΗ Συνοικισμού Αιγίου
13:42 Οι σύγχρονες τάσεις στη φωτογραφία γάμου και γιατί η αυθεντικότητα κυριαρχεί
13:40 Δράσεις συλλογής και διανομής τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αιγιαλείας
13:34 Πάτρα: Μια ποιητική επιστροφή «σπίτι» με την Ιωάννα Καραμαλή στο Θέατρο Αγορά
13:27 Αχαΐα: Παρουσία επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην EXPOTROF 2026 με τη στήριξη του Επιμελητηρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ