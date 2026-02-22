Γεωργιάδης: «Στον Καναδά 13 ώρες αναμονή στα ΤΕΠ, στην Ελλάδα κάτω από 4»

Βίντεο που αναρτήθηκε πρόσφατα από τον Καναδά, στο οποίο αποτυπώνονται πολύωρες αναμονές στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ανέβασε στα social media του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να συγκρίνει την κατάσταση με τα ελληνικά νοσοκομεία.

Στην ίδια ανάρτηση παρέπεμψε και σε επίσημη αναφορά του 2025, σύμφωνα με την οποία καταγράφεται τάση αύξησης των «μπλοκαρισμάτων» στα επείγοντα στον Καναδά, με περιοχές στο Κεμπέκ να εμφανίζουν χρόνους αναμονής έως και 13 ώρες, ενώ αλλού οι καθυστερήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Με αφορμή τα στοιχεία αυτά, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι στην Ελλάδα έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Όπως ανέφερε, ο μέσος χρόνος αναμονής στα επείγοντα έχει περιοριστεί κάτω από τις τέσσερις ώρες, καταγράφοντας μείωση 65% μέσα σε έναν χρόνο, από τότε που ξεκίνησε η σχετική προσπάθεια σε συνεργασία με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Ο υπουργός έκανε λόγο για συντονισμένες παρεμβάσεις, αναφέροντας τη συμβολή της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στις προσλήψεις προσωπικού, καθώς και την εφαρμογή του συστήματος με το «βραχιολάκι» για την καλύτερη διαχείριση της ροής των ασθενών. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν προχωρήσει ανακαινίσεις και οργανωτικές αλλαγές στα νοσοκομεία.

Καταλήγοντας, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι τα προβλήματα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών αποτελούν κοινή πρόκληση για τα συστήματα Υγείας διεθνώς και ότι «θαύματα δεν μπορούν να γίνουν», εκτιμώντας ωστόσο ότι η εικόνα στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί αισθητά και κάνοντας λόγο για «εθνική συλλογική επιτυχία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



