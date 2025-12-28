Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ

Με μια εκτενής του ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εξήγησε στο «X» πώς λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας σχετικά με τις ειδικότητες που υπάρχουν σε κάθε Νοσοκομείο.

Αφορμή για την ανάρτησή του, στάθηκε το βίντεο που έκανε μια πολίτης η οποία μετέφερε την εμπειρία της από το Νοσοκομείο Χανίων. «Εκεί στις γιορτές χρειάστηκε να νοσηλευτεί η κόρη της. Αφού το παιδί έγινε καλά, την συμβούλευσαν να την δει και «παιδοκαρδιολόγος» και η κα Σοφία με απόλυτη βεβαιότητα κατηγορεί το ΕΣΥ διότι λέει «το Νοσοκομείο Χανίων δεν έχει παιδοκαρδιολόγο!!!! Και αν είναι δυνατόν κλπ». Το Νοσοκομείο Χανίων, ένα εξαιρετικό Περιφερειακό Νοσοκομείο δεν έχει παιδοκαρδιολόγο και δεν προβλέπεται να έχει παιδοκαρδιολόγο. Παιδοκαρδιολόγος υπάρχει στο ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο που έχει Παιδοκαρδιολογική μονάδα μέσα στην Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής» εξηγεί ο υπουργός Υγείας.

Και καταλήγει: «Το ΕΣΥ μας έχει διάφορα προβλήματα, αυτό δεν είναι ένα από αυτά και δεν πρέπει να το πυροβολούμε κάθε μέρα πλήττοντας την εμπιστοσύνη του κόσμου σε αυτό. Παραμένει ένα λειτουργικό και ασφαλές σύστημα και είναι σήμερα στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ».

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που δημιουργούν κακή εικόνα για το ΕΣΥ και φασαρία είναι η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης για το τί προβλέπεται και τί όχι. Εδώ μου έστειλαν ένα βίντεο μίας μητέρας, της Σοφίας, που μετέφερε την εμπειρία της από το Νοσοκομείο Χανίων. Εκεί στις… pic.twitter.com/2M8Gm6MPHQ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 28, 2025



Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που δημιουργούν κακή εικόνα για το ΕΣΥ και φασαρία είναι η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης για το τί προβλέπεται και τί όχι. Εδώ μου έστειλαν ένα βίντεο μίας μητέρας, της Σοφίας, που μετέφερε την εμπειρία της από το Νοσοκομείο Χανίων. Εκεί στις γιορτές χρειάστηκε να νοσηλευτεί η κόρη της, η Χριστίνα (στην οποία ευχόμαστε όλοι περαστικά). Αφήνω όλα τα σχόλια που είπε και πάω στον πυρήνα. Αφού το παιδί έγινε καλά, την συμβούλευσαν να την δει και «παιδοκαρδιολόγος» και η κα Σοφία με απόλυτη βεβαιότητα κατηγορεί το ΕΣΥ διότι λέει «το Νοσοκομείο Χανίων δεν έχει παιδοκαρδιολόγο!!!! Και αν είναι δυνατόν κλπ»

Εάν δεν μπορέσουμε να ταιριάξουμε τις προσδοκίες μας με την παγκόσμια πρακτική και πραγματικότητα μονίμως θα είμαστε δυσαρεστημένοι από το σύστημα. Λοιπόν το Νοσοκομείο Χανίων, ένα εξαιρετικό Περιφερειακό Νοσοκομείο δεν έχει παιδοκαρδιολόγο και δεν προβλέπεται να έχει παιδοκαρδιολόγο. Παιδοκαρδιολόγος υπάρχει στο ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο που έχει Παιδοκαρδιολογική μονάδα μέσα στην Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής.

Οταν έχεις ένα επείγον περιστατικό και πας το παιδί σου σε ένα περιφερειακό Νοσοκομείο το βλέπει καρδιολόγος, όπως και το είδε, και μετά αυτός για τον περαιτέρω και ενδελεχή έλεγχο παραπέμπει σε εξειδικευμένο κέντρο αναφοράς. Δεν υπάρχει σύστημα υγείας στον κόσμο που να έχουν όλα τα Νοσοκομεία όλες τις ειδικότητες. Ούτε γίνεται να υπάρξει. Ειδικά δε στα Χανιά έχουμε με μπλοκ παροχής υπηρεσιών συνεργασία με ειδικευμένη παιδοκαρδιολόγο στην μονάδα νεογνών καθώς εκεί μπορεί να υπάρξει κάτι εξαιρετικά επείγον που ο καρδιολόγος να μην μπορεί να το διαχειριστεί με την ίδια επιτυχία.

Ανεβάζει λοιπόν το βίντεο, βρίζουν από κάτω εμένα (φυσικά εγώ φταίω πάντα για όλα), αλλά το κυριότερο ο κόσμος μένει με την εντύπωση ότι κάτι που θα έπρεπε να υπάρχει εκεί δεν υπάρχει, ενώ ούτε υπήρχε ποτέ, ούτε προβλέπεται στον οργανισμό του Νοσοκομείου, ούτε δύναται να υπάρχει παντού, ούτε χρειάζεται να υπάρχει παντού.

Το ΕΣΥ μας έχει διάφορα προβλήματα, αυτό δεν είναι ένα από αυτά και δεν πρέπει να το πυροβολούμε κάθε μέρα πλήττοντας την εμπιστοσύνη του κόσμου σε αυτό. Παραμένει ένα λειτουργικό και ασφαλές σύστημα και είναι σήμερα στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ.

