Γεραπετρίτης: Αδιανόητη η ένταξη στην ΕΕ χωρίς τήρηση των συμφωνιών

Με ομολόγους του διαφόρων χωρών και τον αρμόδιο για τη Γειτονία και τη Διεύρυνση Επίτροπο Όλιβερ Βάρελι συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πριν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στο Λουξεμβούργο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τους υπουργούς Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο, του Βελγίου Hadja Lahbib, της Ρουμανίας Luminita Odobescu, της Σλοβενίας Tanja Fajon και της Φινλανδίας Elina Valtonen.

Μήνυμα στη Βόρεια Μακεδονία

Η συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες αποτελεί τη βάση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή τους» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, από το Λουξεμβούργο όπου μετέβη για το συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών, αναφερόμενος στη Βόρεια Μακεδονία.

«Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε, συστηματικά και επίμονα, να μην χρησιμοποιεί στον εσωτερικό δημόσιο λόγο τη συνταγματική ονομασία της χώρας. Αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία προβλέπει την ενιαία χρήση του μοναδικού ονόματος Βόρεια Μακεδονία» πρόσθεσε.

