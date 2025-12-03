Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: «Κρίσιμη στιγμή για το ΝΑΤΟ – Η Ελλάδα στον σκληρό πυρήνα της Συμμαχίας»

Σε μια περίοδο που οι διεθνείς κρίσεις δοκιμάζουν τα όρια της Συμμαχίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε από τις Βρυξέλλες την ανάγκη συνοχής, τη στήριξη στην Ουκρανία και τη σημασία της Νότιας Γειτονίας, επισημαίνοντας τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία στην οποία λαμβάνει χώρα η συνάντηση και στη σημασία των συζητήσεων για την Ουκρανία, τη Νότια Γειτονία και τις αμυντικές δυνατότητες της Συμμαχίας.

Όπως δήλωσε από τις Βρυξέλλες, «η Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ λαμβάνει χώρα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Συμμαχίας και για την ειρήνη στον κόσμο». Τόνισε ότι η ενότητα και η συνοχή της Συμμαχίας είναι απαραίτητες, σημειώνοντας την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων χωρίς να διαταραχθεί η επιχειρησιακή συνοχή.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη» και ότι η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός δεν μπορούν να έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο, ούτε συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη Νότια Γειτονία, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που πρωτοστάτησαν στο σχέδιο δράσης της Συμμαχίας. Σημείωσε ότι οι περιοχές της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της ζώνης του Σαχέλ αποτελούν κρίσιμους γεωπολιτικούς κόμβους και χρειάζονται σταθερότητα, τονίζοντας ότι «σήμερα θέτουμε τα προηγούμενα για το μέλλον».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε επίσης την παρουσία της Ελλάδας «στον σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», καθώς και στον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως είπε, η χώρα υπερασπίζεται πάντα τη διεθνή πολυμέρεια και το Διεθνές Δίκαιο, χωρίς εκπτώσεις σε ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



