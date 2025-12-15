Γεραπετρίτης στη Βουλή: Αύξηση προϋπολογισμού, ενίσχυση υποδομών και νέο πακέτο αποδοχών στο ΥΠΕΞ

Στα ζητήματα του προϋπολογισμού, των υποδομών και της οργανωτικής ενίσχυσης του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρθηκε ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού. Όπως τόνισε, η εξωτερική πολιτική απαιτεί όχι μόνο στρατηγικό σχέδιο και όραμα, αλλά και ισχυρές υποδομές, επαρκές προσωπικό και μια ανθεκτική διοικητική οργάνωση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο πολλαπλών διεθνών προκλήσεων.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να επιδιώκει την ειρήνη και την ευημερία, «χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στα εθνικά δίκαια», ακολουθώντας το τρίπτυχο της ισχυρής άμυνας, της ανθεκτικής οικονομίας και της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, με στόχο την αναβάθμιση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας.

Αναφερόμενος στα οικονομικά του ΥΠΕΞ, σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του υπουργείου έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία τριετία, από τα 286 εκατ. ευρώ το 2023 στα 440 εκατ. ευρώ σήμερα, καταγράφοντας αύξηση περίπου 50%. Παράλληλα, επισήμανε τη μεταβολή στη διαχείριση των προξενικών τελών, καθώς πλέον το 70% των σχετικών εσόδων αποδίδεται στο υπουργείο Εξωτερικών, έναντι 40% το 2023, με το 10% να κατευθύνεται σε ειδικό ταμείο για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των διπλωματικών αποστολών.

Όπως ανέφερε, τα έσοδα από προξενικά τέλη που ανέρχονταν το 2023 σε περίπου 4,5 εκατ. ευρώ, σήμερα προσεγγίζουν τα 30 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται και με την αύξηση των προξενικών υπηρεσιών. Αντίστοιχα, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι πόροι για το ΥΠΕΞ αυξήθηκαν από 4,4 εκατ. ευρώ το 2023 σε 16 εκατ. ευρώ, με τριπλασιασμό του εθνικού σκέλους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των κτηρίων των ελληνικών διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό, το οποίο χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο που έχει υλοποιηθεί ποτέ. Μεταξύ άλλων, προχωρά η ανέγερση νέων πρεσβειών στη Λευκωσία και τη Βαγδάτη, η ανακαίνιση του ιστορικού κτηρίου της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, η αποκατάσταση της πρεσβείας στο Ζάγκρεμπ, καθώς και εκτεταμένες εργασίες σε πρεσβείες και προξενεία σε Λονδίνο, Χάγη, Οττάβα, Καμπέρα και Νέα Υόρκη.

Για το ανθρώπινο δυναμικό, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι εντός του 2025 προστέθηκαν νέοι ακόλουθοι στο Διπλωματικό Σώμα, εμπειρογνώμονες και διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την κάλυψη 145 θέσεων διοικητικών προξενικού, οι οποίοι αναμένεται να στελεχώσουν τις πρεσβείες και τα προξενεία από την άνοιξη του 2026. Παράλληλα, προγραμματίζεται το άνοιγμα δύο νέων προξενείων στην Ινδία.

Ειδική μνεία έγινε και στα οικονομικά του προσωπικού, με τον υπουργό να ανακοινώνει πακέτο αυξήσεων ύψους 30 εκατ. ευρώ, το πρώτο μετά από δεκαετίες. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται από 1.1.2026 αύξηση του επιδόματος ειδικών καθηκόντων, καθιέρωση νέου επιδόματος για όλους τους κλάδους, πλήρης κάλυψη διδάκτρων για τα παιδιά των υπαλλήλων στο εξωτερικό, καθώς και αυξήσεις στο επίδομα εξωτερικού και στην αναπλήρωση κατοικίας.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν την ελληνική εξωτερική πολιτική ενόψει του 2026, ενός έτους αυξημένων διεθνών υποχρεώσεων, καθώς η Ελλάδα θα αναλάβει σημαντικούς ρόλους, όπως την προεδρία του Eurogroup, την προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον εορτασμό, για πρώτη φορά παγκοσμίως, της Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

