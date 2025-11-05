Γερή «καμπάνα» με συνολικό πρόστιμο 22.000 ευρώ για τα επεισόδια στο Πάτρα 2005-ΑΕ Αιγίου

Εκδόθηκε η απόφαση από τη ΔΕΑΒ

05 Νοέ. 2025 20:40
Pelop News

Από τη ΔΕΑΒ εκδόθηκε η απόφαση για τα πρόσφατα επεισόδια στο παιχνίδι της Β’ Κατηγορίας της ΕΠΣΑ, Πάτρα 2005-ΑΕ Αιγίου. Συνολικά «μοίρασε» πρόστιμα ύψους 22.000 ευρώ!

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

” Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας,

β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής (ΕΠΣ Αχαΐας),

γ) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005 – ΑΕ ΑΙΓΙΟΥ, στις 26/10/2025 στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου Πάτρας, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος του 2ου ομίλου της Β’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, ομάδα 10 ατόμων αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, εκ των οποίων τα τρία ταυτοποιήθηκαν, με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή της γηπεδούχου ομάδας, επιτέθηκαν με άσκηση σωματικής βίας και χρήση πλαστικών καρεκλών κατά φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 33/2025 Απόφασή της

i) διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) στο αθλητικό σωματείο ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005,

ii) διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) συνολικά σε τρία ταυτοποιηθέντα φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στα επεισόδια,

iii) διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) σε έναν ποδοσφαιριστή του αθλητικού σωματείου ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005.

Mε την ίδια Απόφασή της, η ΔΕΑΒ, απάλλαξε το σωματείο της ΑΕ ΑΙΓΙΟΥ και τρεις εγκαλούμενους ποδοσφαιριστές του για συμμετοχή στα ανωτέρω επεισόδια.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.”
