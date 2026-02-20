Γερμανία: Απόλυση δημοσιογράφου από τη δημόσια τηλεόραση, χρησιμοποίησε βίντεο παραγωγής της τεχνητής νοημοσύνης

Η αρχισυντάκτρια του δελτίου ειδήσεων του καναλιού Μπετίνα Σάουστεν τόνισε ότι «η ζημιά που προκλήθηκε από την παραβίαση των δημοσιογραφικών κανόνων είναι εκτεταμένη, καθώς στην ουσία, το θέμα αφορά την αξιοπιστία»

Στη Γερμανία το δεύτερο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ZDF, ανακοίνωσε την απόλυση της ανταποκρίτριάς του στη Νέα Υόρκη, καθιστώντας την υπεύθυνη για την προβολή εικόνων κατασκευασμένων από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανταποκρίτρια του καναλιού στη Νέα Υόρκη Νίκολα Άλμπρεχτ, σε ρεπορτάζ σχετικό με τη δράση της αστυνομίας μετανάστευσης ICE, χρησιμοποίησε βίντεο τα οποία «περιέχουν παραβιάσεις των κατευθυντήριων γραμμών και των δημοσιογραφικών προτύπων του ZDF».

Πρόκειται για ένα βίντεο το οποίο χρονολογείται από το 2022 και για ένα άλλο το οποίο ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

«Το υλικό που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί χωρίς δημοσιογραφική αιτιολόγηση και χωρίς να προσαρμοστεί σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες του ZDF για τη χρήση τέτοιου υλικού. Δεν πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση της άλλης σκηνής βίντεο και της προέλευσής της, όπως απαιτείται από τα δημοσιογραφικά πρότυπα», ανακοίνωσε το ZDF.

Η αρχισυντάκτρια του δελτίου ειδήσεων του καναλιού Μπετίνα Σάουστεν τόνισε ότι «η ζημιά που προκλήθηκε από την παραβίαση των δημοσιογραφικών κανόνων είναι εκτεταμένη, καθώς στην ουσία, το θέμα αφορά την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας μας».

