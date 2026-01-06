Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο

Ο πρωθυπουργός του Βρανδεμβούργου Ντίτμαρ Βόιντκε ανακοίνωσε το τέλος του συνασπισμού SPD–BSW μετά την απώλεια της πλειοψηφίας.

06 Ιαν. 2026 17:33
Pelop News

Τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ντίτμαρ Βόιντκε, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), έπειτα από την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που προκάλεσε η αποχώρηση τριών βουλευτών της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW).

Όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν υφίσταται πλέον βάση για συνέχιση της συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι, παρά την υλοποίηση σημαντικών στόχων, όπως η κατάρτιση βιώσιμου προϋπολογισμού, η λειτουργία της κυβέρνησης επηρεάστηκε έντονα από εσωτερικές συγκρούσεις στο BSW. Σύμφωνα με τον κ. Βόιντκε, το κόμμα δεν επέδειξε πλέον σαφή δέσμευση στη συμμετοχή του στον συνασπισμό.

Παρά τη διάλυση της κυβερνητικής συμμαχίας, ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται ζήτημα ακυβερνησίας στο Βρανδεμβούργο. Όπως ανέφερε, οι υπουργοί θα παραμείνουν προσωρινά στις θέσεις τους και το κρατίδιο θα διοικηθεί, σε πρώτη φάση, από μια de facto κυβέρνηση μειοψηφίας.

Ο Ντίτμαρ Βόιντκε γνωστοποίησε επίσης την πρόθεσή του να ξεκινήσει συνομιλίες με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα σχηματισμού νέου κυβερνητικού συνασπισμού. Μέχρι πρότινος, ένα τέτοιο σενάριο δεν διέθετε την αναγκαία κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Οι πολιτικοί συσχετισμοί άλλαξαν μετά την παραίτηση του υπουργού Οικονομικών Ρόμπερτ Κρούμπαχ από το BSW τη Δευτέρα, καθώς και την αποχώρηση δύο ακόμη βουλευτών του κόμματος από το κοινοβούλιο του κρατιδίου, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα.

