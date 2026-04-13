Γερμανία: Έκτακτο πακέτο στήριξης λόγω πολέμου με το Ιράν

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα έκτακτο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο να απορροφήσει τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, οι τελικές αποφάσεις ελήφθησαν τη Δευτέρα, μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις όλο το Σαββατοκύριακο μεταξύ της συντηρητικής συμμαχίας του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και των Σοσιαλδημοκρατών εταίρων της.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παραδέχθηκε ότι οι συνέπειες της σύγκρουσης θα είναι μακροπρόθεσμες. «Θα αισθανόμαστε τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου για πολύ καιρό ακόμη, ακόμα και όταν τελειώσει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, παρά τους περιορισμένους πόρους, για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας και να ελαφρύνει το βάρος στα νοικοκυριά.

Κύρια μέτρα του πακέτου:

Μείωση φόρου στα καύσιμα : Προσωρινή μείωση κατά 17 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και το ντίζελ για δύο μήνες. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα κοστίσει 1,6 δισ. ευρώ και αποσκοπεί να περιορίσει την άμεση επίδραση της ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Αφορολόγητο bonus: Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χορηγήσουν στους εργαζόμενους ειδικό bonus ανακούφισης έως 1.000 ευρώ μέσα στο 2026, απαλλαγμένο από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Ο Μάρκους Ζέντερ, ηγέτης των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών, τόνισε την κοινωνική πίεση που έχει δημιουργηθεί, λέγοντας ότι «η πίεση των τελευταίων εβδομάδων ήταν αφόρητη» για πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ περιέγραψε το αίσθημα θυμού και επιβάρυνσης που επικρατεί.

Το πακέτο έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη γερμανική οικονομία, η οποία εξακολουθεί να είναι εύθραυστη. Μετά τη συρρίκνωση που κατέγραψε το 2023 και το 2024 λόγω της ενεργειακής κρίσης από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η ανάπτυξη το 2025 περιορίστηκε μόλις στο 0,2%. Η νέα ενεργειακή αναταραχή από τον πόλεμο με το Ιράν απειλεί να καθυστερήσει την ανάκαμψη.

Επόμενα βήματα

Πέρα από τα άμεσα μέτρα, η κυβέρνηση προανήγγειλε και δεύτερο κύμα παρεμβάσεων. Στις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιαστεί πρόταση για μόνιμες φοροελαφρύνσεις σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα από το 2027, ενώ μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται μεταρρύθμιση του συστήματος υγειονομικής ασφάλισης, με στόχο να μειωθεί το βάρος στους εργοδότες σε μια χώρα με γηράσκοντα πληθυσμό.

Επιπλέον, η Γερμανία θα πιέσει στις Βρυξέλλες για χαλάρωση των στόχων εκπομπών ρύπων για την αυτοκινητοβιομηχανία, απορρίπτοντας συγκεκριμένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

