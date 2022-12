Γερμανία: Εξερράγη τεράστιο ενυδρείο σε ξενοδοχείο – Δύο τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Τεράστιο ενυδρείο, που βρίσκεται σε ξενοδοχείο του Βερολίνου, εξερράγη νωρίς σήμερα το πρωί και 100 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας Bild, υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες.

«Το ενυδρείο υπέστη ζημιές, υπάρχει διαρροή νερού. Η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη προς το παρόν» έγραψε η πυροσβεστική υπηρεσία της γερμανικής πρωτεύουσας στο Twitter.

#BREAKING Explosion in Berlin hotel

A huge free-standing cylindrical aquarium at the Domaquaree hotel in Berlin has exploded. According to the hotel website, the aquarium had 1500 exotic fish who met their demise today https://t.co/Yd8wtGM3nH pic.twitter.com/N3x0vbLDpy

