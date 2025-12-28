Γερμανία: Για ποιο λόγο έχουμε μείωση των πιστών στις εκκλησίες

Ο αριθμός των πιστών χριστιανών στη Γερμανία μειώνεται ραγδαία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκκλησίες σε αχρησία. Τι συμβαίνει με αυτούς τους άδειους χώρους λατρείας;

Την τελευταία ημέρα της λειτουργίας της, η μικρή καθολική εκκλησία της Αγίας Άννας στο Γκίλντεχαους, κοντά στα γερμανο-ολλανδικά σύνορα, γεμίζει και πάλι. Μια χορωδία τραγουδά με τη συνοδεία του μικρού εκκλησιαστικού οργάνου. Αυτή είναι η τελευταία Λειτουργία που πραγματοποιείται εκεί.

Στο μέλλον, δεν θα χρησιμοποιείται ως τόπος λατρείας. Προς το τέλος της Λειτουργίας, η διάλυση γίνεται οδυνηρά αληθινή. Πιστοί από το εκκλησίασμα ανοίγουν την Αγία Τράπεζα και απομακρύνουν τα λείψανα ενός αγίου -καθαγιασμένα θραύσματα οστών ή κομμάτια υφάσματος.

Η αποξήλωση των εκκλησιών είναι μια συναισθηματική υπόθεση. «Φορτίζει την καρδιά και τον νου. Είναι συγκινητικό», λέει στην Deutsche Welle ο καθολικός πάστορας Χουμπέρτους Γκόλντμπεκ. Αυτό που βιώνει το μικρό του εκκλησίασμα είναι κάτι που αντιμετωπίζουν πολλοί άλλοι ευσεβείς χριστιανοί στη Γερμανία. Η συρρίκνωση του ποιμνίου οδηγεί σε εγκατάλειψη των χώρων.

Ραγδαία μείωση των πιστών

Ο αριθμός των μελών της Εκκλησίας στη Γερμανία μειώνεται ραγδαία. Μόνο το 2024, οι δύο μεγάλες Εκκλησίες έχασαν πάνω από ένα εκατομμύριο πιστούς λόγω αποχώρησης ή θανάτου των μελών. Σήμερα, πάνω από το 45% των Γερμανών εξακολουθεί να ανήκει είτε στην Προτεσταντική Εκκλησία είτε στην Καθολική Εκκλησία. Πριν από τριάντα χρόνια, το ποσοστό αυτό άγγιζε το 69%. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εκκλησίες τώρα αποκαθαγιάζονται ή αποϊεροποιούνται.

Απαντώντας σε ερώτημα της DW, η Επισκοπική Συνέλευση στη Γερμανία ενημέρωσε για το κλείσιμο και τον παροπλισμό 611 καθολικών εκκλησιών μεταξύ 2000 και 2024. Η Προτεσταντική Εκκλησία εκτιμά ότι περίπου 300 έως 350 εκκλησίες έκλεισαν οριστικά την ίδια περίοδο.

Εκκλησίες προς πάσα χρήση

Και τι συμβαίνει με τους πρώην οίκους λατρείας; Σε ορισμένες πόλεις, ιδίως στο Βερολίνο, το αυξανόμενο ορθόδοξο χριστιανικό εκκλησίασμα έχει καταλάβει εκκλησιαστικά κτήρια. Αλλά αυτό παραμένει η εξαίρεση. Μόνο στην πρωτεύουσα, αρκετά μεγάλα κτήρια εκκλησιών διατίθενται σήμερα προς πώληση. Και δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο η κατεδάφισή τους.

