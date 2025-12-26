Γερμανία: Ιστορικό χαμηλό στις ευκαιρίες απασχόλησης για ανέργους

Η γερμανική αγορά εργασίας παραμένει στάσιμη εδώ και μήνες, με τις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας για τους ανέργους να έχουν φτάσει σε ιστορικό χαμηλό, όπως προειδοποίησε η Άντρεα Νάλες, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης .

Σε συνέντευξή της στο web.de, η κ. Νάλες ανέφερε ότι ο ειδικός δείκτης που μετρά την πιθανότητα οι άνεργοι να βρουν νέα θέση εργασίας βρίσκεται πλέον στο 5,7 – τιμή σημαντικά χαμηλότερη από τον συνήθη μέσο όρο γύρω στο 7 και η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ. «Ο εργασιακός μας δείκτης δείχνει ότι ο αγορά είναι σαν σανίδα εδώ και μήνες, χωρίς καμία ώθηση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν υπάρχει πλέον καμία κατηγορία εργαζομένων που να μπορεί να αισθάνεται ασφαλής από τον κίνδυνο απώλειας της θέσης της. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και καλύτερα προσόντα εξακολουθούν να διατηρούν τις καλύτερες προοπτικές.

Ιδιαίτερα ανησυχητική χαρακτήρισε η κ. Νάλες την κατάσταση για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και τους νέους. «Το 2025 έχουμε καταγράψει τον χαμηλότερο αριθμό νέων που έχουν ξεκινήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης τα τελευταία 25 χρόνια», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η οικονομική στασιμότητα πλήττει ιδιαίτερα αυτό το τμήμα.

Η επικεφαλής της Υπηρεσίας Απασχόλησης άσκησε κριτική στη μεταρρύθμιση του συστήματος παροχών ανεργίας (Bürgergeld / Grundsicherung) που προωθεί η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, η οποία δίνει προτεραιότητα στην άμεση τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις εργασίας. Όπως εξήγησε, η εφαρμογή του «προνομίου τοποθέτησης» (Vermittlungsvorrang) μπορεί να αποδειχθεί προβληματική εάν δεν ληφθούν υπόψη τα προσόντα και το προφίλ κάθε ανέργου. «Τα προσόντα έχουν καθοριστική σημασία», τόνισε. «Διαφορετικά, οι άνθρωποι επιστρέφουν στα κέντρα εύρεσης εργασίας μετά από τρεις μήνες».

