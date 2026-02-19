Γερμανία: Κατηγορείται για κλοπή διαιτητής που ξυλοκοπήθηκε αφού έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του σε γήπεδο

Στη Γερμανία σοκ έχει προκαλέσει η επίθεση που δέχθηκε ο ερασιτέχνης διαιτητής Πασκάλ Κάιζερ, λίγες ημέρες μετά τη δημόσια πρόταση γάμου που έκανε στον σύντροφό του μέσα στο κατάμεστο RheinEnergieStadion της Κολωνίας.

Νωρίτερα παίζει ο ΑΟ Αιγιαλέων, κανονικά ο Ερμής

Ο Κάιζερ, γνωστός και για τη δράση του κατά της ομοφοβίας στα κοινωνικά δίκτυα, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης στο ίδιο του το σπίτι, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Το θέμα, βέβαια, φαίνεται ότι παίρνει άλλες διαστάσεις αφού πέραν των ανθρώπων που δικαίως τον στηρίζουν για την επίθεση που δέχθηκε, διεύθυνση της προηγούμενης δουλειάς του τον κατηγορεί για κλοπή δημοσίως.

Ο Κάιζερ εργαζόταν για το beerpongbar, μάλιστα ήταν υπεύθυνος του καταστήματος για περίπου ένα χρόνο κατά τη διάρκεια του 2024.

Ο πρώην εργοδότης του τον κατηγορεί μέσω μίας δημοσίευσης στο Instagram, ότι φεύγοντας από τη δουλειά, δεν άφησε ίχνη πίσω του, υπεξαίρεσε χρήματα από το ταμείο, ενώ έκλεψε και έναν υπολογιστή.

Ο ιδιοκτήτης, μαζί με τον νομικό εκπρόσωπο της εταιρίας έδωσε συνέντευξη στην Athletic αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες.

Επιβεβαίωσε ότι ο Κάιζερ εργάστηκε για την εταιρεία μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2024 και ότι απολύθηκε αρχικά για την «κακή συμπεριφορά του με τα χρήματα» πριν απολυθεί αιτιολογημένα, επειδή δεν επέστρεψε αυτά τα χρήματα στον εργοδότη του.

Μεταξύ των κατηγοριών εναντίον του είναι ότι υπεξαίρεσε συνολικά 8.500 ευρώ (7.420 λίρες, 10.040 δολάρια) κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του, εκ των οποίων 3.300 ευρώ από εβδομαδιαίο τζίρο, το οποίο κρατούσε για τον εαυτό του, 700 ευρώ από τζίρο αυτόματων πωλητών, 1.450 ευρώ από προκαταβολές εξόδων και ένα μη επιστραφέν φορητό υπολογιστή αξίας 600 ευρώ.

Ο Κάιζερ κατηγορείται επίσης ότι διοργάνωσε τρία ξεχωριστά πάρτι στο μπαρ χωρίς να καταβάλει τα οφειλόμενα χρήματα για την ενοικίαση του χώρου.

Το μπαρ υπέβαλε ποινική μήνυση στην αστυνομία της Κολωνίας στις 20 Ιουλίου 2024, όμως η υπόθεση είχε αποδειχθεί περίπλοκη και οι κατηγορίες δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Τώρα ο ιδιοκτήτης του μπαρ είναι αποφασισμένος να το πάει στα άκρα.

Schlimmer Verdacht um Amateur-Schiedsrichter Pascal Kaiser. Die romantische Geschichte bekommt eine weitere Wendung. https://t.co/GiE8RRRCxx pic.twitter.com/6jtiOfmfjA — EXPRESS / EXPRESS.DE (@express24) February 19, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



