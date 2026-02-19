Νωρίτερα παίζει ο ΑΟ Αιγιαλέων, κανονικά ο Ερμής
Νωρίτερα θα διεξαχθεί τελικά ο αγώνας του Σαββάτου ανάμεσα στον ΑΟ Αιγιαλέων και την Πετρούπολη, για την 20η αγωνιστική της Α2 Εθνικής βόλεϊ και αντί για τις 18.00, θα ξεκινήσει στις 13.00.
Αντίθετα, ο αγώνας ανάμεσα στον Ερμή και την Γλυφάδα που θα γίνει στο «Κώστας Πετρόπουλος» θα ξεκινήσει κανονικά στις 18.00, όπως ήταν προγραμματισμένο παρότι εκείνη την ώρα θα ξεκινά η νυχτερινή παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού.
