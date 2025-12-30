Γερμανία: Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα με ριφιφί-Δείτε το ποσό που «πέταξε» ΒΙΝΤΕΟ

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αξία των κλοπιμαίων υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ και παραβιάστηκαν πάνω από 3.300 θυρίδες

30 Δεκ. 2025 19:08
Pelop News

Αναστάτωση και έντονη ανησυχία επικρατούν στο Γκελζενκίρχεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας μετά από μια από τις μεγαλύτερες τραπεζικές διαρρήξεις των τελευταίων ετών στη Γερμανία.

Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την ησυχία των Χριστουγέννων και, με επαγγελματικό τρόπο, εισέβαλαν στο θησαυροφυλάκιο υποκαταστήματος της Sparkasse, αδειάζοντας χιλιάδες θυρίδες ασφαλείας. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αξία των κλοπιμαίων υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες της αστυνομίας, οι διαρρήκτες μπήκαν στο κτίριο από χώρο στάθμευσης. Διέσχισαν διαδοχικούς χώρους, άνοιξαν πόρτες και κατέληξαν σε ένα αρχείο, από όπου έσπασαν έναν τοίχο για να εισέλθουν απευθείας στο θησαυροφυλάκιο, αναφέρει το ρεπορτάζ της BILD. Για τη διάνοιξη χρησιμοποιήθηκε ειδικός εξοπλισμός, πιθανότατα βιομηχανικό τρυπάνι, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για οργανωμένη και καλά προετοιμασμένη επιχείρηση.


Το μέγεθος της ζημιάς θεωρείται τεράστιο. Στο συγκεκριμένο θησαυροφυλάκιο υπάρχουν περίπου 3.300 θυρίδες διαφόρων μεγεθών, οι οποίες ανήκουν σε περίπου 2.700 πελάτες. Κάθε θυρίδα καλύπτεται ασφαλιστικά έως το ποσό των 10.300 ευρώ. Θεωρητικά, αν είχαν παραβιαστεί όλες και ήταν πλήρως γεμάτες, η ασφαλιστική αποζημίωση θα μπορούσε να φτάσει τα 33,99 εκατομμύρια ευρώ. Οι ερευνητές δεν αποκλείουν ένα τόσο υψηλό ύψος ζημιάς, αν και η ακριβής εικόνα θα προκύψει μόνον αφού επικοινωνήσουν με όλους τους ενοικιαστές.

